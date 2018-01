Mπακς: Με Πράντι προπονητή ως το τέλος της σεζόν! (vid)

Ο Τζο Πράντι θα είναι ο άνθρωπός που θα κάτσει στον πάγκο ων Μπακς ως το τέλος της σεζόν μετά την απόλυση του Τζέισον Κιντ, κάτι που ανακοίνωσε ο GM της ομάδας, Τζον Χορστ.

«Τον εμπιστευόμαστε και θέλουμε να του δώσουμε την ευκαιρία να είναι ο κόουτς μέχρι το καλοκαίρι. Επίσης αυτό μας δίνει την ευκαιρία να αναζητήσουμε με περισσότερη προσοχή τον επόμενο προπονητή. Πιστεύουμε στον επαγγελματισμό του Πράντι και στην εμπειρία του. Έχει βρεθεί στο Σαν Αντόνιο στο παρελθόν κερδίζοντας πρωταθλήματα, τον πιστεύουμε και θέλουμε να τον τροφοδοτήσουμε με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να μας πάει εκεί που θέλουμε φέτος», ήταν τα λόγια του Χορστ.

O Πράντι ο οποίος ήταν ο βοηθός του Κιντ, ήταν προπονητής της Μεγ. Βρετανίας από 2013 ως το 2017, ενώ ήταν assistant coach σε Σπερς, Μπλέιζερς, Μάβερικς, Καβαλίερς, Νετς και φυσικά στους Μπακς.

BREAKING: GM Jon Horst says Joe Prunty will coach the #Bucks for the remainder of the 2017-18 season. pic.twitter.com/eb6Vg5uPgl

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 23 Ιανουαρίου 2018