Double double επιπέδου... Τσάμπερλεϊν ο αδερφός του Μέικερ! (vid)

Δεν είναι μόνο ο Θον Μέικερ των Μπακς που παίζει μπάσκετ.

Ο μικρός του αδερφός, Ματούρ αγωνίζεται στο σχολικό πρωτάθλημα, αφού είναι ακόμα 19 χρονών και δεν περνάει απαρατήρητος με τα όσα κάνει.

Σε ένα ματς του σχολικού πρωταθλήματος έκανε... παπάδες, καθώς σταμάτησε στους 45 πόντους, 20 ριμπάουν, 2 κλεψίματα και 3 τάπες. Μάλιστα το παιχνίδι παρακολούθησαν 40 scouts του ΝΒΑ

Δείτε τι έκανε ο Μέικερ o οποίος θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο draft.

Matur Maker has been doing a lot of this today. Will end up with a huge line full of dunks and free throws. Helped himself today for sure. pic.twitter.com/adGKueQsXx

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 11 Ιανουαρίου 2018