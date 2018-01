Μαζί με παίκτες της Τότεναμ και της Τσέλσι ο Εμπίντ (pics & vid)

Επιστροφή* πονταρίσματος στον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα αν ο Νικ Καλάθης μοιράσει περισσότερες ασίστ από τον Τόμας Ερτέλ. (21+,*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Μπορεί να είναι δηλωμένος φαν της Άρσεναλ, αλλά ο Εμπίντ έκανε για λίγο παρέα με τους αντιπάλους!

Σέλτικς και Σίξερς θα δώσουν ραντεβού στην «O2 Arena» του Λονδίνου το βράδυ της Πέμπτης (11/01, 22:00), με τον ψηλό της Φιλαδέλφεια να έχει ευχάριστη συνάντηση με παίκτες της Τότεναμ και της Τσέλσι (Γιαν Βερτόνχεν, Έρικ Ντάιερ, Εντέν Αζάρ, Γουίλιαν Μπόργκες Ντα Σίλβα και Τιμπό Κουρτουά).

Μάλιστα, ο Βερτόνχεν δοκίμασε τις δυνάμεις του στο τρίποντο και τα κατάφερε, έχοντας το ανάλογο στιλ!

A post shared by Jan Vertonghen (@jvertonghen) on Jan 10, 2018 at 9:35am PST

Joel Embiid with the “Blue Tint” adidas Yeezy Boost 350 V2 in London pic.twitter.com/joTWk9bpJh

NBA star Joel Embiid hangs out with Chelsea and Spurs players in London pic.twitter.com/CuajicxGf4

— B/R Football (@brfootball) 11 Ιανουαρίου 2018