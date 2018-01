Το περίεργο double double του Λόνζο Μπολ

Ο γκαρντ των Λέικερς είχε πολύ άσχημα ποσοστά στη νίκη επί των Κινγκς, αλλά έγραψε ιστορία χάρη στο «ιδιαίτερο» double double που πέτυχε.

Ο Λόνζο Μπολ τελείωσε με 11 ασίστ και 11 ριμπάουντ χωρίς να έχει διψήφιο αριθμό πόντων αφού έμεινε στους 5.

Κάτι ανάλογο είχε να συμβεί στο ΝΒΑ από το 208 όταν το είχε καταφέρει ο Λαμάρ Όντομ (2π., 11ρ., 11ασ.) σε ματς κόντρα στους Γκρίζλις.

Lonzo Ball is the first Lakers player with a double-double that did not include points since Lamar Odom in 2008.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 Ιανουαρίου 2018