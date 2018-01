Αλτρουιστής φάνηκε πως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέισερς.

Ο Greek Freak έκλεψε την μπάλα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ενώ θα μπορούσε να σκοράρει, έδωσε μια όμορφη ασίστ πίσω από την πλάτη στον Μπλέντσο για δύο εύκολους πόντους.

Δείτε την όμορφη φάση

Giannis behind the back pass to Bledsoe!! pic.twitter.com/H8CEdhlrXd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Ιανουαρίου 2018