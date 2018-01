Καλύτερα μόνος του παρά με ΛεΜπρόν ο Τόμας! (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Εξαιρετικός ήταν ο Αϊζάια Τόμας στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Καβς.

Το Κλίβελαντ ήταν πιο αποδοτικό όταν είχε στο παρκέ τον πρώην παίκτη των Σέλτικς και εκτός τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μαζί οι δυο τους όταν ήταν στην πεντάδα είχαν -1 στη διαφορά πόντων, ενώ μόνος του ο Αϊζάια Τόμας οδήγησε τους Καβαλίερς στο +18. Παρόλα αυτά ο Βασιλιάς είχε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Τόμας είχε 17 πόντους σε 19 λεπτά συμμετοχής.

The Cavaliers were more effective with Isaiah Thomas on the court and LeBron James off the court than when they were both on the floor together pic.twitter.com/lY8iK2vr4q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 3 Ιανουαρίου 2018