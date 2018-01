Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Πόποβιτς (pic)

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο κατά πολλούς καλύτερος εν' ενεργεία προπονητής στον μαγικό κόσμο του NBA και όχι μόνο, ξεπέρασε τον Τζορτζ Καρλ και ανέβηκε στην 5η θέση με τους τεχνικούς με τις περισσότερες νίκες στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Με τη νίκη των Σπερς επί των Νικς στη Νέα Υόρκη έφτασε τις 1176, με τον Καρλ να ακολουθεί στην 6η θέση με 1175.

Όσον αφορά την πρώτη πεντάδα, την αποτελούν οι:

1) Ντον Νέλσον 1335

2) Λένι Ουίλκινς 1332

3) Τζέρι Σλόαν 1221

4) Πατ Ράιλι 1210

5) Γκρεγκ Πόποβιτς 1176

Αξίζει να αναφερθεί πως από την πρώτη πεντάδα ο Πόποβιτς είναι ο μοναδικός εν' ενεργεία και δεν είναι απίθανο ως το τέλος της χρονιάς να έχει ανέβει 4ος.

Gregg Popovich passes George Karl and moves into 5th place on the @NBA's all-time winningest coaches list! pic.twitter.com/vk8LzN7xaA

— NBA TV (@NBATV) January 3, 2018