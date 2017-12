Ο διεθνής άσος, ήταν εξαιρετικός, τελειώνοντας το παιχνίδι με «double - double». Συγκεκριμένα, σημείωσε 22 πόντους (11/19 δ., 0/1 τριπ., 0/0 β.) και μάζεψε 10 υπερπολύτιμα ριμπάουντ, ενώ έδωσε 3 ασίστ κι έκανε 4 λάθη.

Giannis Antetokounmpo dropped a double-double (22pts/10reb) in the WIN over the Timberwolves: pic.twitter.com/cHuOUDnpIk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 29 Δεκεμβρίου 2017