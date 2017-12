Γιάννης: «Να βελτιωθούμε στην άμυνα» (vid)

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Μπουλς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην άμυνα την οποία πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του: «Δεν ήμουν συγκεντρωμένος στην επίθεση, αλλά στην άμυνα. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στην άμυνα. Μέχρι στιγμής έχουμε στηριχθεί στην άμυνά μας. Οι “κοντοί” πρέπει να βοηθήσουν τους “ψηλούς” στα ριμπάουντ».

Για την επιθετική λειτουργία της ομάδας του: «Τα σουτ μερικές φορές μπαίνουν άλλες όχι. Είχαμε κάποια ανοικτά σουτ στο τέλος, αλλά δεν μπήκαν».

Για τις δύο σερί ήττες των Μπακς: «Χάσαμε δύο συνεχόμενα ματς. Σήμερα χάσαμε ευκαιρία για νίκη, αλλά το ωραίο με το NBA είναι πως μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάρουμε τη νίκη αύριο».

Για το αυριανό ματς (17/12, 03:00) με τους Ρόκετς: «Είναι καλή ομάδα. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην περιφερειακή άμυνα, αλλιώς θα μας σκοτώσουν».

"We got to do a better job guarding defensively, and just playing harder" pic.twitter.com/fylS7gngLY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Δεκεμβρίου 2017