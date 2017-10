Με buzzer beater του Μίκεϊ νίκη για τους Χιτ (vid)

Ο αγώνας ανάμεσα στους Χιτς και τους Ουίζαρντς για την pree season ήθελε 1.3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και οι... μάγοι ήταν μπροστά με 115-114. Εκεί που όλα έδειχναν πως είχαν τελειώσει, ήρθε ο Τζόρνταν Μίκεϊ να σκοράρει με τρίποντο και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του με 117-115. Ένας buzzer beater που πανηγυρίστηκε σαν να μπήκε σε ματς κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος για μια ομάδα που ψάχνει να βρει και πάλι την χαμένη της αίγλη και νίκες με σουτ της τελευταίας στιγμής μόνο καλό της κάνουν.

GAME WINNER!

The @nbagleague alum Jordan Mickey wins it for Miami!@MiamiHEAT - 117 x @WashWizards 115 pic.twitter.com/rZH67TEVRL

— NBA (@NBA) October 12, 2017