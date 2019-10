Απίστευτο βλέμμα και φοβερές αντιδράσεις από Σάρας όταν άκουγε... δικαιολογίες (vid)

Στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με την Νεπτούνας για το πρωτάθλημα Λιθουανίας, ο... καημένος Μαρτίνας Γκέμπενς προσπαθούσε να εξηγήσει κάτι ή μάλλον να δικαιολογηθεί για κάτι στον Σάρας.

Ο Λιθουανός τεχνικός τον κοιτούσε με... δολοφονικό βλέμμα και αφού εξέφρασε με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο, την απορία για τα όσα άκουγε, στο τέλος ενθάρρυνε τον παίκτη της ομάδας.

Αυτός είναι ο Σάρας...

You have to think twice about your arguments before getting into the discussion with Saras. pic.twitter.com/zgjRpzZeYO

— Marius Milašius (@mamilasius) October 13, 2019