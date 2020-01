Ο Αμερικανός γκαρντ έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες και τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί στην αγορά των free agents.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, ο Τσέρι βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρέτζιο Εμίλια που βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης στη Serie A με ρεκόρ 8-9.

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» γκαρντ μέτρησε 5.4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 13 συμμετοχές στην EuroLeague.

