O 33άχρονος Αμερικανοϊρλανδός γκαρντ αποδεσμεύτηκε από τους Σεβιγιάνους που έχουν ρεκόρ 4-16 έπειτα από 20 αγωνιστικές στην ισπανική λίγκα και βρίσκονται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού μαζί με την Χοβεντούτ.

Ο ΜακΓκράθ μέτρησε 3.1 πόντους, 0.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 15 συμμετοχές ενώ θα φορέσει τη φανέλα της Κάλιαρι, σύμφωνα με το Sportando.

Italian team Cagliari Dinamo Academy is finalizing a deal with guard Donnie McGrath, per source

— Sportando (@Sportando) 27 Φεβρουαρίου 2018