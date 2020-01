«Ο Καστρίτης το πρώτο φαβορί για τη Χάποελ Τελ Αβίβ»! (pic)

O Ηρακλής επικράτησε της Λάρισας με σκορ 83-67 κι απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη ενώ ο κόουτς του «Γηραιού» λογίζεται ως το πρώτο φαβορί για τον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ.

Υπό τις οδηγίες του Έλληνα προπονητή, ο Ηρακλής έχει ρεκόρ 7-10 και φιγουράρει στην 8η θέση της κατάταξης.

Σε ό,τι αφορά τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βρίσκεται στη 10η θέση της ισραηλίτικης Winner League μεταξύ 12 ομάδων με ρεκόρ 6-10.

Ioannis Kastritis coach of Iraklis BC is the front runner for the job at Hapoel Tel Aviv reports @yakovmeir1 https://t.co/cDeW4xPkLf

