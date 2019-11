Μπριάντε Ουέμπερ: Τα... έχωσε στην ομάδα του! (pic)

Πέρυσι πέρασε από τον Ολυμπιακό και φέτος αγωνίζεται στη Λεβαλουά και τη Γαλλία.

Ο Μπριάντε Ουέμπερ είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας, όμως δεν του άρεσε η απόφαση του συλλόγου να αφήσει να φύγει Σαντιό Ντουκουρέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ το έδειξε μέσω twitter.

«Έχουμε πρόβλημα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνετε τον Σαντιό Ντουκουρέ να φύγει, ενώ χτίζουμε ομάδα πρωταθλητισμού. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που γίνονται».

@Metropolitans92 we have a problem now no way u let @Sxdio91 go when we building championship caliber team im not happy at all

— Briante Weber (@Sir_deuce2) November 23, 2019