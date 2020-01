Ζήσης: «Σπανούλης, Διαμαντίδης και Πρίντεζης στην ομάδα της δεκαετίας»! (vid)

Ο έμπειρος γκαρντ, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ και θα κάνει το ντεμπούτο του στην αυριανή (22/1) αναμέτρηση με την Μπούργος επέλεξε τους καλύτερους παίκτες της δεκαετίας στην EuroLeague...

«Η πρώτη μου επιλογή είναι ο Βασίλης Σπανούλης! Είναι η πιο εύκολη επιλογή, παίζει εξαιρετικά, έχει κερδίσει τίτλους, ήταν μακράν του δεύτερου ο πιο clutch παίκτης...

Συνεχίζω με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, έναν από τους καλύτερους point guard στην ιστορία της EuroLeague! Αποσύρθηκε στα μέσα της δεκαετίας όμως έκανε εξαιρετικές χρονιές, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας ως MVP του Final 4 στη Βαρκελώνη το 2011 και αναδείχτηκε καλύτερος αμυντικός την ίδια χρονιά.

Η τρίτη επιλογή μου είναι ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ισχύει ό,τι και με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, αποσύρθηκε πριν από 2-3 χρόνια όμως είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποτέ, κατέκτησε την EuroLeague δυο φορές και ήταν MVP του Final 4 στο Παρίσι. Σίγουρα αξίζει μια θέση στην All - EuroLeague Team της δεκαετίας.

Η τέταρτη επιλογή μου είναι ο Σέρχιο Γιουλ. Κατέκτησε δυο EuroLeague αυτή τη δεκαετία, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στις επιτυχίες της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια.

Η πέμπτη επιλογή μου είναι ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Αποχώρησε για το ΝΒΑ πριν από μερικά χρόνια όμως έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στην Παρτίζαν και τη Φενέρ. Ήταν καθοριστικός στην πρώτη EuroLeague που κατέκτησε η Φενέρμπαχτσε, είναι ένας σπουδαίος σκόρερ κι ένας πλήρης παίκτης.

Συνεχίζω με τον Λούκα Ντόντσιτς. Έπαιξε ελάχιστα στην EuroLeague όμως είναι φαινόμενο! Βλέπουμε ότι κάνει απίθανα πράγματα στο ΝΒΑ όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τι πέτυχε στην τελευταία χρονιά του στην Ευρώπη, κατακτώντας τα πάντα ως MVP της χρονιάς.

Η έβδομη επιλογή είναι ο Νάντο ντε Κολό. Επίσης σπουδαίος παίκτης... Σταθερός και εξαιρετικός σκόρερ, κέρδισε δυο τίτλους με την ΤΣΣΚΑ, ήταν καθοριστικός στις επιτυχίες της και αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα.

Η επόμενη επιλογή μου είναι ο Γιώργος Πρίντεζης. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στις back2back EuroLeague του Ολυμπιακού ενώ αγωνίστηκε σε άλλους δυο τελικούς αυτή τη δεκαετία. Σπουδαίος σκόρερ από το post!

O επόμενος είναι ο Κάιλ Χάινς με τέσσερις τίτλους, αυτό τα λέει. Σπουδαίος χαρακτήρας, εξαιρετικός αμυντικός, έτοιμος στα μεγάλα παιχνίδια... Ένας από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης.

Τελευταίος στη λίστα μου ο Γκουστάβο Αγιόν. Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στις δυο EuroLeague της Ρεάλ, ένας all-around και πλήρης ψηλός.

