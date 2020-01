Σλούκας: Έχει το... άχαστο από την γραμμή των βολών (pic & vids)

Μετά από ακόμα μια «διαβολοδβομάδα», οι «αιώνιοι» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους κόντρα στις... τελευταίες ομάδα της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην έδρα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (23/01, 19:00) και θέλει να δώσει αξία στην νίκη επί της Μπάγερν, για να έρθει ακόμα πιο κοντά στην οκτάδα.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται την Βιλερμπάν (24/01, 21:30) κι επιθυμεί να συνεχίσει το καλό σερί της προηγούμενης εβδομάδας στο ΟΑΚΑ.

Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ο... back-to-back-to-back MVP Σέιν Λάρκιν, αλλά και ο Κώστας Σλούκας που έχει το εκπληκτικό 42/42 από την γραμμή των βολών.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία της 21ης αγωνιστικής.

'If you want to achieve something good, you must work'@kos_slou was educated at an early age!#EducationDay pic.twitter.com/pPhVi9dnF0 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 20 Ιανουαρίου 2020

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η, 17η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η, Δεκεμβρίου), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου, 18η, 19η, 20η), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (16η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Νικίτα Κουρμπάνοφ (10/10), Νταρούν Χίλιαρντ (10/10), Σαμ Βαν Ρόσομ (12/12), Βάνγια Μαρίνκοβιτς (12/12), Μορίς Εντούρ (9/9), Ουίλ Τόμας (9/9), Βασίλης Σπανούλης (18/18), Νίκολα Μίροτιτς (10/10), Βίκτορ Κλαβέρ (12/12), Κάιλ Κούριτς (13/13), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Κώστας Σλούκας (42/42), Νίκολα Κάλινιτς (23/23), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (12/12), Νεμάνια Νέντοβιτς (16/16), Λούκας Λεκαβίτσιους (24/24), Τζίμερ Φριντέτ (24/24), Ταϊρίς Ράις (32/32), Λιβιό Ζαν-Σαρλς (16/16), Τρέι Τόμπκινς (24/24), Τζόρνταν Μίκι (9/9), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Βασίλιε Μίτσιτς (27/27), Κρις Σίνγκλετον (13/13), Σέιν Λάρκιν (21/21).

Top 5 Scorers: Βασίλης Σπανούλης (4.187), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Γιώργος Πρίντεζης (3.153), Παούλιους Γιανκούνας (3.017), Φελίπε Ρέγιες (3.008).

Top 5 Rebounders: Παούλιους Γιανκούνας(1.785), Φελίπε Ρέγιες (1.782), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.509), Γιώργος Πρίντεζης (1.292).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.501), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Νικ Καλάθης (1.195), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.189), Τομά Ερτέλ (1.173).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (287), Ρούντι Φερνάντεθ (277).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (227), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (3.967), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.758), Παούλιους Γιανκούνας (3.696).

12 Assists in Round 20...@Trochestie was happy to HELP!#GameON pic.twitter.com/wIrjPGq9z8 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 20 Ιανουαρίου 2020

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Μάικ Τζέιμς (21.5), 2. Αλεξέι Σβεντ (21.), 3. Σέιν Λάρκιν (21.1), 4. Νάντο Ντε Κολό (18.8), 5. Νίκολα Μίροτιτς (18.4).

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Νίκολα Μιλουτίνοφ (8.5), 2. Τονιέ Ζεκιρί (8.0), 3. Νίκολα Μίροτιτς (7.5), 4. Γκρεκ Μονρό (6.7), 5. Λουκ Σίκμα (6.4).

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (9.5), 2. Κώστας Σλούκας (6.9), 3. Φακούντο Καμπάτσο (6.6), 4. Βασίλιε Μίτσιτς (5.8), 5. Αλεξέι Σβεντ (5.7).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Πιέρια Χένρι (1.7), 2. Φακούντο Καμπάτσο - Ρόκας Γκιεντράιτις (1.5) 3. Ντέρικ Ουίλιαμς - Γκρεγκ Μονρό (1.4), 4. Σκότι Ουίλμπεκιν - Κρις Σίνγκλετον (1.3), 5. Νίκολα Μίροτιτς (1.2).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (2.0), 2. Τζόρνταν Μίκι (1.1), 3. Ίσμαελ Μπακό (1.0), 4. Κάιλ Χάινς - Γιουσουφά Φολ - Κουΐνσι Έισι - Λάντρι Νοκό (0.9), 5. Μάικλ Έρικ (0.8).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Σέιν Λάρκιν (25.5), 2. Μάικ Τζέιμς (22.0) 3. Νίκολα Μίροτιτς (21.6), 4. Νίκολα Μιλουτίνοφ (19.4), 5. Τόρνικε Σενγκέλια (19.1).

Άλλα facts

The best All-Decade EuroLeague players... Time to vote your All-Decade Team, to select your favorite players that have been touched EuroLeague courts during the last ten seasons! Prizes waiting for you https://t.co/K8hz0Nt18L pic.twitter.com/ENSh94tiK1 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 20 Ιανουαρίου 2020

ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Βαλένθια είναι στο 3-2.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης νίκησε τον Ολυμπιακό την πρώτη φορά που τέθηκαν αντιμέτωποι στο θεσμό τη φετινή σεζόν.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει επικρατήσει και στις πέντε αναμετρήσεις της με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπαρτσελόνα έχει 5 νίκες και 2 ήττες με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι αναμετρήσεις μεταξύ Μπασκόνια και Χίμκι είναι σχεδόν στα... ίσια (7-6).

Η Φενέρμπαχτσε έχει κυριαρχήσει στα παιχνίδια με την Αρμάνι Μιλάνο με 11-4.

Ο Κώστας Σλούκας θέλει 22 πόντους για τους 2.000 και 15 ριμπάουντ για τα 500.

Ζαλγκίρις Κάουνας και Άλμπα Βερολίνου είναι στο 2-3.

Η Βιλερμπάν ήταν η νικήτρια στον πρώτο αγώνα ever με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ στον πρώτο γύρο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 22 νίκες και 7 ήττες με την Αναντολού Εφές.