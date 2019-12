Ένα απίθανο highlight προσέφερε ο Κώστας Παπανικολάου στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κόρι Χίγκινς, πήρε την μπάλα, έτρεξε όλο το γήπεδο και κάρφωσε στην μπασκέτα!

KPAP goes ALL the WAY! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0JXwkpaeiW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019