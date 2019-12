Καλάθης: Περνάει στην πεντάδα των κορυφαίων πασέρ της Euroleague! (pics & vids)

Άλλη μια «διαβολοβδομάδα» αρχίζει, με τους «αιώνιους» να έχουν αρχικά εντός έδρας υποχρεώσεις.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ (17/12, 21:00), με σκοπό να ανακάμψει, μετά την ήττα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Νικ Καλάθης αναμένεται να είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα, καθώς χρειάζεται τρεις ασίστ, για να αφήσει πίσω του τον Μίλος Τεόντοσιτς (1.124) και να περάσει στην πεντάδα των καλύτερων πασέρ της διοργάνωσης.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Χίμκι στο ΣΕΦ (18/12, 21:00), θέλοντας να κάνει τη νίκη που τόσο έχει ανάγκη.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Τζίμερ Φριντέτ (13/13), Τζέικομπ Ουάιλι (10/10), Ταϊρίς Ράις (15/15), Νάντο Ντε Κολό (20/20), Κώστας Σλούκας (20/20), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Βασίλιε Μίτσιτς (25/25), Τίμπορ Πλάις (16/16), Κρις Σίνγκλετον (13/13), Μάρκους Έρικσον (25/25), Λούκα Βιλντόζα (28/28), Άντζελο Καλοϊάρο (11/11), Γιόβελ Ζούσμαν (11/11), Γιάνις Στρέλνιεκς (17/17), Τρέι Τόμπκινς (20/20), Πολ Ζίπσερ (10/10), Ισμαέλ Μπακό (14/14), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (12/12), Νεμάνια Νέντοβιτς (13/13).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.119), Γιώργος Πρίντεζης (3.052), Παούλιους Γιανκούνας (3.010), Φελίπε Ρέγιες (2.998).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.765), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.483), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.462), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.169), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (283), Ρούντι Φερνάντεθ (270).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (219), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (3.908), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.753), Παούλιους Γιανκούνας (3.670).

Some of the TOP PLAYS from all-decade nominee Sofoklis Schortsanitis #EuroLeague20 pic.twitter.com/xXXBpIkNga

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 16 Δεκεμβρίου 2019