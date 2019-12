Πιτίνο για ψηλό: «Δεν είναι λύση να φέρουμε κάποιον τώρα» (pic)

Ο Αμερικανός προπονητής «ξεσπάθωσε» στην Συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, καθώς δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τους παίκτες του στον τομέα των ριμπάουντ.

Παρά τα μεταγραφικά σενάρια, ο ίδιος έδειξε πως έχει πίστη στην ομάδα του, καθώς μέσω ανάρτησής του στο twitter, ανέφερε:

«Πρέπει να κάνω κάτι δραστικό με τα ριμπάουντ μας. Ο πόιντ γκαρντ μας (Καλάθης) δεν μπορεί να είναι ο κορυφαίος μας ριμπάουντερ (5.2). Το να φέρουμε κάποιον αυτή τη στιγμή δεν είναι λύση. Η απάντηση είναι να γίνουμε καλύτεροι και να δουλέψουμε στην βελτίωση των παικτών».

Have to do something drastic with our rebounding. Our point guard cannot be our leading rebounder. Bringing someone in at this time is not the solution. Getting in better condition and working on player development is the Answer!

