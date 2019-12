Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 99-93: Δεν υποστηρίζουν την ένταση οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός υπέβαλλε ένσταση λόγω του μη καταλογισμού ενός time out.

Όταν έπεσαν οι σφυγμοί στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να μην την υποστηρίξουν όπως ενημέρωσαν επίσημα.

Ο team manager της ομάδας Χρήστος Μπαφές μετά τη λήξη της αναμέτρησης είχε αναφέρει πως, «με 19'' για τη λήξη και όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης ο Πιτίνο ζήτησε time out. Η γραμματεία χτύπησε την κόρνα, αλλά εν συνεχεία ο Πιτίνο καθυστερημένα ακύρωσε το time out. Οι άνθρωποι της γραμματείας μας επιβεβαίωσαν πως χτύπησαν την κόρνα πριν την ακύρωση του time out, ωστόσο οι διαιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν το παιχνίδι και τον χρόνο. Για αυτό το συμβάν υποβάλαμε ένσταση».