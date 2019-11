Μετά την «διαβολοβδομάδα», οι «αιώνιοι» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην Euroleague εντός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ (28/11, 21:00), με τον Ρικ Πιτίνο να επιστρέφει στον πάγκο και να σκορπά τον ενθουσιασμό στις τάξεις των «πράσινων» οπαδών.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (29/11, 21:30), με τον Βασίλη Σπανούλη να ετοιμάζεται να κατακτήσει ακόμα μια κορυφή στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά από αυτή στις ασίστ.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» θα ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890) στον πίνακα του συστήματος αξιολόγησης, καθώς χρειάζεται ακόμα 8 βαθμούς (3.883), για να περάσει στην πρώτη θέση. Ο «Kill Bill» είναι επίσης... καθοδόν, για να αφήσει πίσω του τον «La Bomba» και στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών - θέλει ακόμα 65 πόντους.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην 11η αγωνιστική της Euroleague.

Τι χρειάζεται να ξέρεις; Έχουμε και λέμε...

The best plays from Rick Pitino's last time in charge of @paobcgr #GameON pic.twitter.com/CcikVAhmRu

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Ντίνος Μήτογλου (12/12), Τζέικομπ Ουάιλι (10/10), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Λορένζο Μπράουν (11/11), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (14/14), Μάρκους Έρικσον (20/20), Εντγκάρας Ουλάνοβας (12/12), Τάιλερ Ρότσεστι (38/38), Σέιν Λάρκιν (25/25), Βασίλιε Μίτσιτς (25/25), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Άλεκ Πίτερς (13/13), Τίμπορ Πλάις (16/16), Αμαντέο Ντέλα Βάλε (13/13), Νεμάνια Νέντοβιτς (10/10), Ντέβιν Μπούκερ (10/10), Λούκα Βιλντόζα (28/28), Γιάνις Στρέλνιεκς (12/12).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.087), Γιώργος Πρίντεζης (3.035), Παούλιους Γιανκούνας (3.003), Φελίπε Ρέγιες (2.998).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.759), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.472), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.452), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.153), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (279), Ρούντι Φερνάντεθ (268).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (216), Άλεξ Τάιιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Νάντο Ντε Κολό (20.8), 2. Τόρνικε Σενγκέλια (19.5), 3. Αλεξέι Σβεντ (19.3), 4. Μάικ Τζέιμς (19.1), 5. Σέιν Λάρκιν (19.0)

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Τονιέ Ζεκιρί (10.0), 2. Νίκολα Μιλουτίνοφ (9.7), 3. Νίκολα Μίροτιτς (7.0), 4. Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (6.8), 5. Τόρνικε Σενγκέλια (6.5).

Well now is your chance to try!

What would you do with a SIGNED Bojan Dubljevic jersey?

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (9.1), 2. Βασίλιε Μίτσιτς (6.7), 3. Σέρχιο Ροντρίγκεθ (6.0), 4. Μάρτιν Χέρμανσον (5.9), 5. Κώστας Σλούκας (5.2).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Βασίλιε Μίτσιτς - Φακούντο Καμπάτσο (1.8), 2. Πιέρια Χένρι - Γκουστάβο Αγιόν (1.6), 3. Ντεσόν Τόμας - Ρόκας Γικεντράιτις - Σκότι Ουίλμπεκιν - Γκρεγκ Μονρό - Κώστας Παπανικολάου (1.5), 4. Νίκολα Μίροτιτς (1.4), 5. Νικ Καλάθης - Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.3).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (1.9), 2. Μπράιαντ Ντάνστον (1.6), 3. Γιουσουφά Φολ - Τζόρνταν Μίκι (1.2), 4. Λιβιό Ζαν-Σαρλς (1.1), 5. Γκρεγκ Μονρό (1.0).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Τόρνικε Σενγκέλια (22.8), 2. Νάντο Ντε Κολό (22.0), 3. Σέιν Λάρκιν (20.8), 4. Νίκολα Μίροτιτς (20.2), 5. Μάικ Τζέιμς (19.7).

Άλλα facts

Where does your team currently sit in the standings? #GameON pic.twitter.com/H0DQNMpIFC

Η Φενέρμπαχτσε έχει ρεκόρ 7-3 με την Χίμκι και στα τελευταία πέντε παιχνίδια έχει νικήσει με διαφορά 9 ή και λιγότερων πόντων.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετρά μόνο νίκες (4-0) κόντρα στη Βαλένθια.

Τζέιμς Γκιστ και Μπράιαντ Ντάνστον είναι στην 15η λίστα των ριμπάουντερ (1.004) της διοργάνωσης.

Η Άλμπα είναι στο 3-3 με την Ζαλγκίρις και η γηπεδούχος ομάδα ήταν η νικήτρια κάθε φορά στα ματς.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με την Μπασκόνια είναι στο 13-12.

Μακάμπι και Βιλερμπάν συναντιούνται ξανά μετά το 2005, με την ομάδα του Τελ Αβίβ να υπερέχει με 4-2 στις αναμετρήσεις τους.

These 5 new teams this season have enjoyed successes this season and for some the is the limit!

Here are some of the best plays!

Which team has impressed you most so far? #GameON pic.twitter.com/G0C7TfDcJt

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 26 Νοεμβρίου 2019