Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας τεχνικός κερδίζει το εν λόγω βραβείο μετά το 2016 όπως επίσης και ο δεύτερος Έλληνας που θα το έχει στην... προσωπική του τροπαιοθήκη μετά τον Γιώργο Μπαρτζώκα (2013).

Το βραβείο παρέλαβε από τον πρόεδρο και CEO της EuroLeague Basketball, Τζόρντι Μπερτομέου.

.@ItoudisD is presented with the 2019 Alexander Gomelsky Coach of the Year award #GameON pic.twitter.com/GPr6csS556

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019