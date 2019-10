Το ξεχωριστό επίτευγμα των Σλούκα - Περπέρογλου και ο Γκιστ που «κυνηγά» τον Διαμαντίδη (pics & vids)

Η πρεμιέρα της Euroleague άφησε πολλές υποσχέσεις για τη νέα σεζόν, παρόλο που δεν μπόρεσαν και οι δύο ελληνικές ομάδες να πανηγυρίσουν τη νίκη, καθώς ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν (82-63), ενώ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 87-82.

Η ζωή, όμως, συνεχίζεται και οι «πράσινοι» είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τώρα τους Γάλλους (10/10, 20:45), ενώ οι Πειραιώτες - στη μετά Μπλατ εποχή - υποδέχονται την Βαλένθια στο ΣΕΦ (11/10, 21:30).

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και το Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ και όπως κάθε αγωνιστική, έτσι και τώρα, η Euroleague Greece παρουσιάζει τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία κάθε γύρου.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της Euroleague

Τι χρειάζεται να ξέρεις; Έχουμε και λέμε...

- 38 παίκτες έκαναν το ντεμπούτο τους στην Euroleague στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και 24 ακόμα περιμένουν: Κώστας Κουφός (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Τζος Χιούστις, Ντιέγκο Φλακαντόρι (Μπάγερν Μονάχου), Νεμάνια Νέναντιτς (Ερυθρός Αστέρας), Σαρλς Γκαγιού (Βιλερμπάν), Μπεν Μπέντιλ, Κώστας Παπαδάκης (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), Ουσμάν Γκαρούμπα, Μάριο Νάκιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Σάντι Κοέν (Μακάμπι), Σεργκέι Μπαλάσοφ, Αντόν Πούσκοβ, Κονσταντίν Σέβτσουκ (Ζενίτ), Σεργκέι Καράσεφ, Κρις Κρέιμερ, Αντρέι Ντεσιατνίκοβ (Χίμκι), Νικ Στάουσκας, Λαουτάρο Τόμας Λόπεζ (Μπασκόνια), Καρόλις Λουκοσιούνας (Ζαλγκίρις), Μακάι Μάσον, Πέιτον Σίβα, Μάλτε Ντιλόου, Λόρενζ Μπρενέκε, Γιοχάνες Τίμαν (Άλμπα Βερολίνου).

- Οι MVPs των αγωνιστικών: Μάικ Τζέιμς (1η)

- Κοντεύουν τους 1.000 πόντους: Σκότι Ουίλμπεκιν (948), Τσαρλς Τζένκινς (996).

- Δεν αστοχούν σε βολή: Αντρέι Βορόντσεβιτς (13/13), Μπράνκο Λάζιτς (14/14), Ντέρικ Μπράουν (10/10), Λουίτζι Ντατόμε (21/21), Μέλι Μαχμούτογλου (18/18), Νάντο Ντε Κολό (17/17), Άντονι Ράντολφ (10/10), Λούκα Βιλντόζα (19/19), Τζέιμς Άντερσον (13/13), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Μάρκους Έρικσον (16/16), Γκιγιέμ Βίβες (13/13), Σέρχιο Ροντρίγκε (9/9).

- Ο Ντάνιελ Χάκετ έκανε ρεκόρ σε ασίστ (10) κόντρα στην Μπάγερν τον Νοέμβριο του 2013, ενώ ο Κάιλ Χάινς σε τάπες (4) τον Μάρτιο του 2014.

- Ο Μάικ Τζέιμς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων σε 37 από τα 38 τελευταία παιχνίδια του στην Euroleague.

- Η Φενέρμπαχτσε έχει βγει νικήτρια σε 7 από τις 8 αναμετρήσεις της με τον Ερυθρό Αστέρα στην Euroleague.

- Σε μια σπάνια κατηγορία έχουν βάλει το όνομά τους οι Κώστας Σλούκας και Στράτος Περπέρογλου, καθώς είναι οι μόνοι που έχουν τρία ευρωπαϊκά με δύο διαφορετικές ομάδες. Μαζί το κατέκτησαν το 2013 στον Ολυμπιακό. Στην ίδια ομάδα το πήρε ο Σλούκας και το 2012, που έχει ένα ακόμα με τη Φενέρ (2017), ενώ ο «Πέρπε» πανηγύρισε δύο ακόμα με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (2009, 2011). Βέβαια, ο Κάιλ Χάινς τους... περνά, αφού έχει τέσσερα ευρωπαϊκά με δύο ομάδες (Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ).

- Ο Τζέιμς Γκιστ αγωνίστηκε στη Φενέρ το 2011-12, ενώ αν πάρει ένα ακόμα ριμπάουντ, ξεπερνάει τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Ντένις Μαρκονάτο, που είναι στην 16η θέση των ριμπάουντερ με 969.

- Ο Ντέιβιντ Λάιτι της Βιλερμπάν έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία έξι ματς του στην Euroleague, ένα σερί που είχε να γίνει από το 2013-14.

- Ο Νικ Καλάθης είναι εδώ και 53 ματς (από το 2017-18) πενταδάτος, ενώ συνολικά έχει υπάρξει 111 φορές βασικός. Τελευταία φορά που ήρθε από τον πάγκο ήταν τον Ιανουάριο του 2016.

- Η Ρεάλ Μαδρίτης μετρά 35 νίκες και 23 ήττες στις αναμετρήσεις με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

- Ο Φαμπιέν Κοζέρ έχει παίξει και στα 72 ματς της Ρεάλ, από το 2017 που πήγε στην ομάδα της Μαδρίτης.

- Ο Φελίπε Ρέγιες είναι ο πρώτος ριμπάουντερ στη διοργάνωση (1.782) και πρώτος σε συμμετοχές (345).

- Ο Σέρχιο Γιουλ είναι έκτος σκόρερ στη διοργάνωση, με 2.853 πόντους, και μπροστά του έχει τον Γιώργο Πρίντεζη με 2.929.

- Η Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά θα δώσει αγώνα στην Αγία Πετρούπολη και θα αναμετρηθεί με την Ζενίτ.

- Ο Άντε Τόμιτς είναι τέταρτος ριμπάουντερ (1.438) στην διοργάνωση και μπροστά του έχει τον Γιάννη Μπουρούση (1.603). Επίσης, είναι ο μοναδικός που έχει ξεπεράσει τα 1.000 δίποντα στην Euroleague - έχει 1.072.

- Ο Μάικλ Έρικ είχε κάνει ρεκόρ καριέρας σε σύστημα αξιολόγησης (33β.), πόντους (22), ριμπάουντ (15) κι επιθετικά ριμπάουντ (10) κόντρα στη Χίμκι τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν έπαιζε στη Νταρουσάφακα.

- Στον Στέφαν Γιόβιτς ανήκει το μοναδικό ρεκόρ των 19 ασίστ σε έναν αγώνα.

- Η Βαλένθια είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη τους συνάντηση το 2003, αλλά έκτοτε οι Πειραιώτες μετρούν 7 νίκες.

- Ο Γιώργος Πρίντεζης έχει κάνει ρεκόρ σε ριμπάουντ (14) κόντρα στη Βαλένθια, τον Νοέμβριο του 2017.

- Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο πρώτος πασέρ στη διοργάνωση, με 1.416 ασίστ και δεύτερος σκόρερ με 4.000 πόντους. Θέλει 161 πόντους, για να φτάσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην 1η θέση (4.152).

- Η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Ζαλγκίρις ήταν οι 32 πόντοι που έριξε στην Αρμάνι το 2017 (62-94).

- Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ θέλει 27 ασίστ, για να φτάσει τον Μίλος Τεόντοσιτς στη 4η θέση (1.126) της λίστας.

