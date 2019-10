Αργύρη, ο… μπούφος σου!

Mας… κατσικώθηκε για τα καλά ο Ερυθρός Αστέρας τον τελευταίο καιρό και δεν λέει να φύγει από το σβέρκο μας…

Σαν τις αρμένικες βίζιτες ένα πράγμα!

Στις 18 και 20 Σεπτεμβρίου τον αντιμετώπισε ο μπασκετικός Ολυμπιακός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε δυο φιλικά ματς που εν προκειμένω, ελέω των δεσμών των δυο συλλόγων, θα μπορούσαν να αποκαλούνται και αδερφικά!

Ανάμεσα σε αυτά, στις 19 Σεπτεμβρίου οι πρωταθλητές της Αδριατικής λίγκας πετάχτηκαν μέχρι το Περιστέρι για άλλο ένα από δαύτα.

Προχθές το βράδυ πήρε τη σκυτάλη ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου και απόψε είναι η σειρά του μπασκετικού Παναθηναϊκού που θα επιδιώξει κιόλας να κάνει σεφτέ σε αυτή τη διελκυστίνδα διαρκείας…

Το γράφω αυτό διότι έχουν προηγηθεί οι τέσσερις νίκες των «γύφτων», όπως αποκαλούνται οι λεγάμενοι στη σερβική αθλητική αργκό και ασφαλώς οι Πράσινοι δεν θέλουν να δουν την τέταρτη πράξη του ίδιου έργου.

Τυγχάνει κιόλας να ανοίγει σήμερα η αυλαία της Euroleague, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πόθο των εξάκις πρωταθλητών Ευρώπης να εκκινήσουν με το δεξί στον μακρύ, κακοτράχαλο και κοπιώδη δρόμο προς Κολωνία μεριά…

Το σημερινό σουαρέ θα ‘χει το χάζι του για κάμποσους λόγους, συμπεριλαμβανομένων και των επί προσωπικού, που λένε…

Προσωπικές ιστορίες, που έχουν να τις διηγηθούν ο Τζέιμς Γκιστ, ο Στράτος Περπέρογλου και ο Μίλαν Τόμιτς…

Καθένας με τις αναμνήσεις του, με τον πόνο του και με τον καημό του!

Ο Περπέρογλου έραψε τα δυο από τα τρία αστέρια στη στολή του, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού το 2009 στο Βερολίνο και το 2011 στη Βαρκελώνη για να ακολουθήσει ένα τρίτο, το 2013 με τον Ολυμπιακό.

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκεται πια ο Αργύρης Πεδουλάκης, αλλά στη μνήμη του Στράτου θα είναι ασφαλώς εντυπωμένη η ατάκα που του είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το καλοκαίρι του 2008, όταν μετά την αποχώρηση του Κένεντι Γουίνστον, τον έπιασε από τον ώμο και του έκανε μια βαρυσήμαντη ανακοίνωση…

«Θα είσαι το βασικό τριάρι μας»!

Ο Τόμιτς ως εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού έπαιζε σε αυτό το έργο πάντοτε τον ρόλο του… κακού. Από το 1992 που εμφανίστηκε για πρώτη φορά φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού έως και πρόπερσι (με ελάχιστες και γι αυτό ανεπαίσθητες εξαιρέσεις) ήταν ένας ασυνθηκολόγητος ταξικός εχθρός για τον Παναθηναϊκό.

Ελόγου του θα ‘χει να θυμάται ένα σωρό από αγώνες σε αυτό το γήπεδο: οι περισσότεροι από αυτούς είχαν δυσάρεστη κατάληξη για τον Ολυμπιακό, αλλά υπήρξαν και κάποιοι όπως ο πρώτος αγώνας των πλέι οφς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 27 Μαρτίου του 1997, όταν καθ’ οδόν προς τη Ρώμη, ο Ολυμπιακός άλωσε το ΟΑΚΑ με το εκκωφαντικό 69-49.

Ηταν τότε που κατόπιν ωρίμου σκέψεως ο Ντούσαν Ιβκοβιτς αποφάσισε να βάλει τον Τόμιτς στη βασική πεντάδα για να παίξει τον ρόλο της… φωνής της συνείδησης και να τραβάει ενίοτε τα γκέμια στον Ντέιβιντ Ρίβερς!

Θα έχει επίσης να θυμάται ο νυν προπονητής του Ερυθρού Αστέρα το μεγάλο τρίποντο που έβαλε 47 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αλήστου μνήμης ημιτελικού του Final 4 στις 11 Απριλίου του 1995 στη Σαραγόσα, γράφοντας το 56-52 .

Α ναι θα ΄χει να θυμάται αυτό που και ο ίδιος και ο Νττέγιαν Μποντιρόγκα θα ήθελαν να ξεχάσουν: τα… μπουνίδια στον ημιτελικό των πλέι οφς της Α1 στις 18 Μαίου του 2002, στο ΟΑΚΑ, όπου ο Ολυμπιακός βρήκε τον Παναθηναϊκό ζαλισμένο από το έπος της Μπολόνια και τον άφησε εκτός νυμφώνος.

Για τον Τζέιμς… Γκιστόπουλο δεν το συζητώ: αυτός με το που θα εισέλθει αποθεούμενος στο ΟΑΚΑ, θα δει να κρέμονται ψηλά τα λάβαρα, θα ακούσει το σύνθημα στο οποίο οι φίλαθλοι απλώς επαναλαμβάνουν το επώνυμο του (το κανονικό, όχι το ελληνικό) και θα βραβευθεί, ε τότε ασφαλώς θα δει να περνάει από μπροστά του σαν φιλμ, ολόκληρη η ζωή του…

Διάβολε, εξίμισι χρόνια και επτά σεζόν δεν ξεχνιούνται εύκολα. Βασικά δεν ξεχνιούνται ποτέ!

Στις 8 του περασμένου Ιουλίου που οι Πράσινοι και ο Γκιστ χώρισαν τα τσανάκια τους, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωση της τόνισε το προφανές και αυτονόητο: «You ‘ll always be one of us».

Ουδέν ακριβέστερον και αληθέστερον τούτου!