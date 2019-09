Ο 29χρονος παίκτης της Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε στο Μαϊάμι και όλοι όσοι τον έβλεπαν στον δρόμο νόμιζαν ότι είναι ο Σουηδός στράικερ των Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Εκείνος δεν το... αρνήθηκε και άρχισε να βγάζει selfies με όλους όσους τον σταματούσαν!

Δείτε το φοβερό βίντεο!

Nihad or Zlatan?!

See what happened when @fcb_basketball’s very own “@Ibra_official” took over the streets of Miami! @BayWaPresse#BayWaFCBBTour pic.twitter.com/dzPPUBU7q2

— FC Bayern US (@FCBayernUS) September 15, 2019