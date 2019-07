Πιτίνο: «Λατρεύω την ομάδα που έφτιαξε ο Παναθηναϊκός» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το ρόστερ των «πράσινων».

Μέσω twitter ανέφερε, «Λατρεύω την ομάδα που ο Μάνος και οι προπονητές έφτιαξαν στον Παναθηναϊκό. Έλυσαν τα προβλήματα στο σουτ σε μεγάλο βαθμό με τις αποκτήσεις των Τζίμερ Φριντέτ και Ουες Τζόνσον. Επίσης είμαι ενθουσιασμένος που ανανέωσε ο άνθρωπός μου, ο Ίαν. 12% λίπος σώματος φίλε».

Love the team Manos and the coaches have put together for @paobcgr. They addressed the shooting problems in a big way with the additions of Jimmer Ferdette and Wes Johnson. Also excited to see my guy Ian resign. 12% body fat my man!

