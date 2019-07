Συνεχίζει στην Εφές ο Λάρκιν! (pic)

Κράτησε και τον σημαντικότερο παίκτη της η Εφές.

Ο Σέιν Λάρκιν θα βρίσκεται στους Τούρκους και τη νέα σεζόν, κάτι που ανακοίνωσε και ο GM της ομάδας.

Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πορεία μέχρι και τον τελικό της Euroleague, ενώ οδήγησε την ομάδα του και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Έτσι οι Τούρκοι διατήρησαν στο ρόστερ έναν εκ των κορυφαίων γκαρντ στην Ευρώπη και δείχνουν έτοιμοι να παίξουν για 2η σερί σεζόν στο Final 4.

I am happy to announce that Shane @ShaneLarkin_3 will play for @AnadoluEfesSK at least one more year. #BenimYerimBurasi

— Alper Yilmaz (@alper11yilmaz) July 23, 2019