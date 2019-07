Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του 31χρονου γκαρντ, μετά από μια διετία.

Ο Μάρκοβιτς τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 6.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ σε 51 παιχνίδια.

По истечении срока действия контракта Стефан Маркович покидает «Химки» / Stefan Markovich leaves Khimki, we thank him for 2 amazing years with the club! pic.twitter.com/AbBMmSf1kz

