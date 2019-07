Πώς θα ήταν άραγε ο Σάρας στα 80 του? Η Ζαλγκίρις έδωσε την απάντηση!

Η ομάδα του Κάουνας... μεγάλωσε τον Λιθουανό προπονητή και τους παίκτες με την γνωστή πια εφαρμογή, «FaceApp», και ιδού το αποτέλεσμα!

You could say we'll have a lot of experience on the roster next season... #ManoKomanda #faceappchallenge #FaceApp pic.twitter.com/b7gzqlmGRC

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Ιουλίου 2019