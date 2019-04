Δεσμώτης στο Αλκατράζ!

Ίδια σειρά, ίδιες ομάδες, ίδιο γήπεδο, άλλο ματς!

Σε αυτό ποντάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά και οι λεγάμενοι δεν πάνε πίσω: οι Πράσινοι θα επιδιώξουν ένα άλλο αποτέλεσμα και οι Μαδριλένοι το ίδιο με διαφορετικό και πιο εύπεπτο σενάριο, διότι προχθές το βράδυ κόντεψαν να δουν τα ραδίκια ανάποδα!

Ο γέγονεν γέγονεν, που λέμε. Όσο γι’ απόψε, τον λόγο εκτός από τον Πιτίνο, τον Λάσο, τον Καλάθη, τον Καμπάτσο και τους λοιπούς εν δυνάμει πρωταγωνιστές, τον λόγο έχει και η… Ντόρις Ντέι!

Que será, será, whatever will be, will be και πάει λέγοντας…

Με την παραπομπή μου στο τραγούδι που ακούγεται στο θρίλερ του Χίτσκοκ «Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά» δεν εννοώ ότι η εξέλιξη και τα αποτελέσματα των αγώνων είναι σώνει και καλά απόρροια της τύχης και των συγκυριών.

Απλώς κανένα ματς δεν είναι ίδιο με το άλλο και απόψε ο Παναθηναϊκός θέλει να αποδείξει ότι και το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι σαν τα άλλα.

Και για την ακρίβεια, να μην είναι σαν τα προηγούμενα άλλα δώδεκα!

Πότε η Βαρκελώνη, πότε η Μόσχα, πότε η Βιτόρια, πότε η Κωνσταντινούπολη και πότε η Μαδρίτη (αποδείχθηκε ότι) απείχαν πόρρω από το να γίνουν η Ιθάκη στην οποία προσδοκά να αριβάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά εις μάτην…

Εδώ και έξι χρόνια αυτή η κατά περίσταση και μάλιστα πολλά υποσχόμενη Ιθάκη αποδεικνύεται φενάκη και οφθαλμαπάτη, χώρια που αντί γι’ αυτήν, οι Πράσινοι μένουν φυλακισμένοι σε ένα Αλκατράζ!

Εκεί λοιπόν που ο Παναθηναϊκός τα είχε χύμα, του ‘ρχονται και τσουβαλάτα: το εννοώ αυτό διότι σαν να μην του έφτανε το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τη διαχρονική, αλλά και υπερασπιζόμενη τα περυσινά σκήπτρα της Βασίλισσα της Ευρώπης, με μειονέκτημα έδρας (αλλά, διάβολε, απ’ το ολότελα του αποκλεισμού, καλή κι η Παναγιώταινα της έκτης θέσης) και με νωπές τις μνήμες από το περυσινό σοκ μετά το εμφατικό 95-67 του πρώτου αγώνα, πρέπει να ξορκίσει και τους δαίμονες του, που τον κυριεύουν από εκείνη την αλήστου μνήμης εσπέρα της 11ης Απριλίου του 2013.

Ανήμερα την 17η επέτειο από την πρώτη ενθρόνιση τους (στο Παρίσι κόντρα στην Μπαρτσελόνα) οι εξάκις πρωταθλητές Ευρώπης είχαν αλώσει το Palau Blaugrana με 66-65 σε μια αλήστου μνήμης φάσης, με το α λα «βάλτο αγόρι μου» τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στα… μούτρα του εμβρόντητου Nέιτ Τζαγουάι που βγήκε για να αναχαιτίσει με hedge out το pick n’ roll του Παναθηναϊκού.

Ο Διαμαντίδης το… έσταξε και έγραψε το συγκλονιστικό σενάριο στην τρίτη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στα play offs αυτής της δεκαετίας, μετά από το 71-75 της 24ης Μαρτίου του 2011 στο ίδιο γήπεδο και το 69-78 της 29ης Μαρτίου του 2012 στο Τελ Αβίβ…

Τρίτη και φαρμακερή υπήρξε αυτή η νίκη για δυο λόγους: αφενός δεν αποτέλεσε την αναγκαία και ικανή συνθήκη για να οδηγήσει τους Πράσινους στην πρόκριση στο Final 4 του Λονδίνου και αφετέρου επειδή από εκείνο το βράδυ μέχρι και προχθές δεν αξιώθηκαν να ξαναδούν χαρά στα σκέλια τους, μακριά από το ΟΑΚΑ!

Φόρτσαραν βεβαίως στον επίλογο της εφετινής κανονικής περιόδου και πήραν παραμάζωμα τη Γκραν Κανάρια, τη Μόσχα, την Πόλη και το Μιλάνο, αλλά στην post season, που αποτελεί κιόλας τη λυδία λίθο της πρόκρισης στο εν πολλοίς στοιχειωμένο Final 4, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση…

Αμ το άλλο; Τυγχάνει απόψε ο Παναθηναϊκός να σημαδεύει τη νίκη στον 13ο αγώνα του μετά την τελευταία έδρας νίκη, τουθόπερ έχει να νικήσει και το γρουσούζικο νούμερο σε αυτή τη δυσάρεστη επετηρίδα!

Μετά το εύστοχο τρίποντο του Διαμαντίδη και μέχρι και το προχθεσινό άστοχο τρίποντο του ΝτεΣόν Τόμας ο Παναθηναϊκός μετρά δώδεκα ήττες σε ισάριθμα ματς των play offs μακριά από το ΟΑΚΑ, σε επτά διαφορετικές σεζόν, κόντρα σε πέντε διαφορετικές ομάδες και σε όλη τη γκάμα μιας σειράς: Game 1, Game 2, Game 3, Game 4 και Game 5!

Τη σεζόν 2012-13 ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στον πέμπτο αγώνα και αυτός υπήρξε ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας που τον κρατά δέσμιο στα κατά περίσταση Αλκατράζ!

Το 2014 γνώρισε τρεις ήττες από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 2015 άλλες δυο από τους Ρώσους, το 2016 δυο από τη Λαμποράλ Κούτσα, το 2017 μία από τη Φενέρμπαχτσε, πέρυσι δυο από τη Ρεάλ και προχθές το βράδυ άλλη μία στη Μαδρίτη.

Δώδεκα φορές επιδίωξε να αποδράσει, αλλά ατυχώς και τις δώδεκα τον έπιασαν στα πράσα, είτε από την αρχή της απόπειρας του, είτε στο τέλος, όπως συνέβη προχθές (75-72), και στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ στη σειρά της σεζόν 2013-14, όταν ηττήθηκε στην παράταση με 77-74, μετά τις εύστοχες βολές του Σόνι Γουίμς και το άστοχο τρίποντο του Διαμαντίδη στα έξι δευτερόλεπτα!

Συνολικά σε αυτές τις δώδεκα απανωτές ήττες οι Πράσινοι έχουν παθητικό 14.3 πόντους κατά μέσο όρο με minimum τους τρεις από την ΤΣΣΚΑ και τη Ρεάλ και maximum τους 30 (74-44) στη Μόσχα το 2014.

Απόψε θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να πετύχουν την πολυπόθητη απόδραση και να σημαδέψουν μ’ ένα σμπάρο τέσσερα τρυγόνια: να τερματίσουν το σερί των δώδεκα ηττών στα play offs και των έξι απανωτών από τη Ρεάλ, να πάρουν πίσω το αίμα τους που χύθηκε πέρυσι, να φέρουν τη σειρά στα ίδια και να έχουν την ευκαιρία να την τελειώσουν στο σπιτικό τους!

Κατόπιν όλων αυτών, ιδού η Μαδρίτη, ιδού και το πήδημα!