Ο σινιόρε με το ραβδάκι

Όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απέλυσε τον επιτυχημένο Τσάβι Πασκουάλ στα μέσα του Δεκέμβρη και εγκλώβισε τον Παναθηναϊκό σε μία ακόμη σεζόν σπασμωδικών ανακατατάξεων στην τούρλα του χειμώνα, φίλοι και εχθροί μίλησαν για ζαριά στα τυφλά.

Υπήρχε, όμως, αστερίσκος στο σενάριο, μία «λεπτομέρεια» που δικαίωνε εξ ορισμού το ρίσκο και μεγάλωνε την ομάδα πριν ακόμη σκάσει η επόμενη μπάλα στο παρκέ. Το βιογραφικό του νυμφίου.

«Όταν μπορείς να πάρεις ολόκληρο Πιτίνο, πρώτα λες yes και μετά το σκέφτεσαι», θυμάμαι να γράφω, από τον καναπέ των χριστουγεννιάτικων διακοπών μου.

Εμείς οι παλιοσειρές ξέρουμε ότι, στο ρημάδι το μπάσκετ, ένας σπουδαίος προπονητής μπορεί να κρύψει κάθε αδυναμία, κάθε ρυτίδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές τέτοιες, αλλά ο ειδικευμένος στην March Madness Ρικ Πιτίνο κατόρθωσε να τις φτιασιδώσει όλες και να σκαρώσει ένα μικρό αριστούργημα: 9 νίκες σε 14 αγώνες, έξι σερί θρίαμβοι στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου: μία ριζική μεταμόρφωση, που φέρνει ξανά στο γήπεδο όσους είχαν βιαστεί να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους.

Οι ίδιοι «πράσινοι» που έφτασαν να βολοδέρνουν στη 12η θέση της κατάταξης ισοβαθμούν πλέον στην 6η-7η με τη Βασκόνια και μπορούν κάλλιστα να πλασαριστούν στην εξάδα της τελικής κατάταξης.

Ο σινιόρε Πιτίνο είναι, δίχως αμφιβολία, το πρόσωπο της χρονιάς στον Παναθηναϊκό και ίσως σε ολόκληρη τη φετινή -ελαφρώς νερόβραστη- Εuroleague.

«Η πρόκριση στα πλέι-οφ είναι ένα πράγμα, η πρόκριση με σπουδαίο μπάσκετ είναι ένα τελείως διαφορετικό», είπε απαστράπτων ο Αμερικανός μετά το, εκ των ων ουκ άνευ, διπλό στην πατρίδα των παππούδων του.

Και πράγματι, το 6/6 ήρθε με τρόπο πειστικό και με απόδοση που ξεπερνάει οτιδήποτε άφησε πίσω της η εποχή Πασκουάλ.

Το παρ’ ολίγον καταστροφικό δεκάλεπτο του αγώνα με τη Βασκόνια ήταν η μοναδική μουντζούρα των τελευταίων εβδομάδων, έστω και αν απείλησε να χύσει την καρδάρα με το γάλα.

Σχεδόν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού εμφανίζονται βελτιωμένοι, από τα Χριστούγεννα και δώθε: ο Παπαπέτρου, ο Τόμας, ο Παπαγιάννης, ο Λάνγκφορντ, ακόμα και ο Καλάθης που έκανε -ίσως- την πιο μεστή εμφάνιση της καριέρας του στο παλαιικό Παλάτσο του Ντέζιο.

«I’m having an absolute blast coaching these guys», ομολόγησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τον ξετρελαίνει, να κοουτσάρει αυτούς τους παίκτες. Εάν υπάρχει άνθρωπος με πράσινα που μοιάζει αναζωογονημένος από αυτό το κρεσέντο, αυτός είναι ο ίδιος ο Πιτίνο.

Όσο και αν κατά βάθος ξέρει ότι ζει σε μπανανία, η ελληνική περιπέτεια εξελίσσεται σε ένεση οξυγόνου για την κάπως ξεθωριασμένη καριέρα του. Δεν θα εκπλαγώ, αν μάθω ότι ψάχνει σπίτι στην Αθήνα για το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο απέχει πολύ, αλλά το νερό της άνοιξης μπήκε στο αυλάκι για τον Παναθηναϊκό. Δύο νίκες στα τελευταία παιχνίδια του τον στέλνουν σίγουρα στα πλέι-οφ, αλλά και μία αρκεί. Οπότε ο αγώνας της επόμενης εβδομάδας με τη Ρεάλ μπορεί να πάρει διάσταση γενικής πρόβας, εν όψει προημιτελικών.

Οι «πράσινοι» έχουν αρκετό σκαρφάλωμα μπροστά τους μέχρι να κοιτάξουν στα μάτια οποιονδήποτε από τους big three, αλλά τα πλέι-οφ είναι μία φωτογραφία της στιγμής και ουδείς θα ήθελε αυτή την εποχή για παρτενέρ μία ομάδα που κουβαλάει σερί 6 ή 7 ή 8 νικών.

Στο Μιλάνο, ο Παναθηναϊκός ξεγύμνωσε με την άμυνά του το παιχνίδι των Ιταλών και έδειχνε ικανός να τους νικήσει είτε με τρεχαλητό είτε σε ρελαντί: «Παίξτε όπως νομίζετε, στο τέλος θα χάσετε».

Ο πολύς Τζέιμς έμοιαζε με νάνο απέναντι στον Καλάθη, οι ψηλοί της Αρμάνι ηττήθηκαν κατά κράτος από τους ψηλούς που δεν έχει ο Παναθηναϊκός, οι Κιλπάτρικ και Λάνγκφορντ έδιναν λύσεις όταν η άμυνα έσφιγγε, ο Τόμας συνέχισε την αλυσίδα των σπουδαίων εμφανίσεων, ο Γκιστ έδειχνε δέκα χρόνια νεότερος.

Και η ίδια Αρμάνι που έκανε διπλή πασαρέλα επί ελληνικού εδάφους έγινε καρνάβαλος μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Ο απολογισμός των 95 πόντων μπορεί να ακούγεται εκκωφαντικός για όσους δεν είδαν το παιχνίδι, αλλά καθρεφτίζει πιστά την απόδοση του Παναθηναϊκού, ιδίως στο δεύτερο μέρος.

Μελετήστε την τελική στατιστική και πείτε μου αν έχετε ξαναδεί πινακάκι στο οποίο η μία ομάδα να υπερτερεί της ηττημένης σε όλες τις κατηγορίες: δίποντα, τρίποντα, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα, τάπες, λάθη, μία εικόνα ολοκληρωτικής κυριαρχίας.

Μόνο στις βολές βγήκε δεύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Εάν μπορέσει να διορθώσει και αυτό το πρόβλημα ο Πιτίνο, θα πειστώ ότι κρατάει μαγικό ραβδάκι.