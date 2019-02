Μίτσοφ: Υπογράφει επέκταση συμβολαίου με Αρμάνι (pic)

Ο 33χρονος φόργουορντ ετοιμάζεται να υπογράψει επέκταση συμβολαίου (για δύο ακόμη χρόνια), όπως γνωστοποίησε το «Sportando».

«Θα παραμείνω στο Μιλάνο, επειδή θέλω να πάρω όσο το δυνατόν πιο πολλά τρόπαια με την ομάδα», σχολίασε σχετικά ο ίδιος.

Vlado Micov told @LucaGuazzoni7 that he is ready to sign a contract extension with Olimpia Milano: “I will remain in Milan because I want to win as many trophies as possible with the club”

Micov likely to sign a contract for the next two seasons

