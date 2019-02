Πονάει το… δοντάκι!

Θα μπλέξουν και τις γραμμές τους και τις φωνές τους (όπως λέει το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου) και βασικά θα μπλέξουν τα… μπούτια τους ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι σε αυτό το ιδιάζον «Τhe ReturnX2» όπως χαρακτήρισαν και προανήγγειλαν και τη σημερινή βεγγέρα στην ιστοσελίδα τους οι Ισραηλινοί.

Πράγματι αυτή δεν είναι απλώς μια διπλή επιστροφή προπονητών, αλλά μια επηυξημένη και βελτιωμένη έκδοση της μπασκετικής εκδοχής του «Κράμερ εναντίον Κράμερ»!

Ο Ντέιβιντ Μπλατ βρίσκεται ενώπιος ενωπίω και μάλιστα στο Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι που αποτελεί το έτερον του ήμισυ και συν τοις άλλοις είναι η ομάδα την οποία οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας το 2014 στο Μιλάνο, κόντρα στα προγνωστικά και κόντρα σε θεούς και δαίμονες!

Απέναντι στον Μπλατ στέκεται ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, που σε αντίθεση με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς και τον Γιώργο Μπαρτζώκα δεν αξιώθηκε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη Χαναάν, αλλά έφτασε πολύ κοντά της δυο φορές: στους τελικούς του Φάιναλ Φορ το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρώην κι οι επόμενες και γενικώς οι γκόμενες, κατά πώς έγραφε και ο Δήμος Μούτσης! Αμ αυτό πια; Σαν να μην έφτανε η σύμπτωση της επιστροφής του Ντέιβιντ Μπλατ στο Τελ Αβίβ και της πρώτης αναμέτρησης (στην επόμενη ζωή) του Γιάννη Σφαιρόπουλου με τον Ολυμπιακό, υπάρχει και η συγκυρία της διαδοχής του ενός από τον άλλον πριν από οκτώ μήνες στον πάγκο των Πειραιωτών.

Και στη μέση βρίσκεται ο Γιάνις Στρέλνιεκς, που έλεγε πως το μπάσκετ που έπαιζε πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν παλιομοδίτικο, αλλά ο Σφαιρόπουλος δεν του κάκιωσε, τουναντίον είπε ότι «αγαπώ όλους τους παίκτες μου»!

Δίκην déjà vu από το παρελθόν ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντι του για έκτη φορά έναν πρώην προπονητή του: προηγήθηκαν σε αυτό το συναισθηματικό αλισβερίσι στη Euroleague ο Πίνι Γκέρσον, ο Γιόνας Καζλάουσκας, ο Ηλίας Ζούρος, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας και απόψε ιδού ο Καλαμαριώτης νυμφίος ξανάρχεται εν μέσω της νυκτός!

O Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, που απέκτησε παγκόσμια φήμη με το ποίημα «Αν», έγραψε το 1988 το μυθιστόρημα «Τhe man who would be king» που ταιριάζει γάντι στην περίσταση...

Ο ήρωας του Αγγλου λογοτέχνη θα γινόταν βασιλιάς, αλλά ο Γιάννης Σφαιρόπουλος συμβιβαζόταν με ένα πιο …ταπεινό επάγγελμα που δεν απαιτεί κιόλας γαλαζοαίματη καταγωγή. Θα γινόταν οδοντίατρος, αλλά κατέληξε προπονητής του μπάσκετ και μάλιστα, όπως είχε πει κάποτε «από αγάπη και από μεράκι, όχι για να γίνω επαγγελματίας».

Μετά τον ΠΑΟΚ (όταν αντικατέστησε τον Κώστα Φλεβαράκη στα πρωτόλεια της καριέρας του), τον Κολοσσό Ρόδου, τον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό, κάθεται πλέον στον πάγκο της Μακάμπι Τελ Αβίβ και προσδοκά να γίνει βασιλιάς...

Και για την ακρίβεια, προσδοκά να αναγορευθεί ως ο βασιλεύς των Ιουδαίων, που οι λεγάμενοι τον προσμένουν από το 2014 όταν (μετά τον θρίαμβο στο Final 4 του Μιλάνου) τους άφησε αμανάτι ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού για να αναλάβει τους Κλίβελαντ Καβαλίερς...

Ηταν να μην το πάρει απόφαση ο «Μελαχρινός» (όπως τον βάφτισε ο Σταύρος Ελληνιάδης, κατ' αντιπαραβολήν του «Ξανθού» Γιάννη Ιωαννίδη) για να αφήσει τους δεύτερους ρόλους και να κάνει σόλο καριέρα, που του προσπόρισε δυο πρωταθλήματα Ελλάδος και δυο τελικούς της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση, ο γεννημένος στις 21 Μαρτίου του 1967 διάδοχος του Κροάτη Νέβεν Σπάχια, μπορεί να βάζει τα γέλια με το πώς τα έφερε η ζωή σε έναν άνθρωπο που όταν ήταν νεαρός, ο ορίζοντάς του έφτανε μέχρι το οδοντιατρείο του πατέρα του στην Καλαμαριά!

Δεν έφτανε ούτε καν μέχρι τη... γονική (αθλητική) παροχή, καθότι ο Σάββας Σφαιρόπουλος εκτός από τον τροχό και τα λοιπά οδοντιατρικά εργαλεία, χειριζόταν εξαιρετικά και την ασπρόμαυρη μπάλα!

Ο συχωρεμένος από τις 13 Μαρτίου του 2018 πατέρας του «Coach Bullet», υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο Απόλλων Καλαμαριάς: ένας χαφ που φορούσε τη φανέλα με το Νο 6, έπαιξε στα πρώτα δύο πρωταθλήματα της νεοπαγούς Α' Εθνικής (26 αγώνες, τρία γκολ) και το καλοκαίρι του 1961 κατηφόρισε στον Πειραιά.

Τότε ο Ολυμπιακός απέκτησε επίσης τον Σάββα Παπάζογλου από τον Παναιγιάλειο και τον Γιάννη Φραντζή από τη Χαλκηδόνα και προσπαθούσε να επιστρέψει στην κορυφή μετά την κατάκτηση των έξι σερί πρωταθλημάτων (που του έδωσαν το προσωνύμιο Θρύλος), αλλά δεν ήταν γραφτό του Σφαιρόπουλου να συμπράξει επί πολύ σε αυτή την επιχείρηση. Είχε ήδη πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο, πρώτα στην Ιατρική και εν συνεχεία στην Οδοντιατρική και έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή του αποφάσισε να παρατήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στα σφραγίσματα, στις εξαγωγές και στις απονευρώσεις!

Ολα αυτά βεβαίως θα μπορούσαν να μην έχουν συμβεί ποτέ και το σπουδαιότερο: θα μπορούσε να μην έχει υπάρξει ποτέ στη ζωή ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, εάν στις 29 Νοεμβρίου του 1959 ο πατέρας του και ο (συμπαίκτης του στον Απόλλωνα και μετέπειτα τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και επιφανής επιχειρηματίας στη Νότια Αφρική) Παράσχος Αυγητίδης δεν ακύρωναν την τελευταία στιγμή το αεροπορικό ταξίδι τους από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Είκοσι λεπτά μετά την απογείωσή του το αεροπλάνο Douglas S-3 που εκτελούσε την πτήση κατέπεσε στον Αυλώνα με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο και οι δεκαοκτώ επιβαίνοντες και ο Σφαιρόπουλος με τον Αυγητίδη μακάριζαν την τύχη τους: ο ένας τη δουλειά που του προέκυψε ξαφνικά και ο άλλος το κακό προαίσθημά του!

Ο Γιάννης κυνήγησε δυο χρονιές, μέσω της δεύτερης δέσμης του λυκείου, το όνειρό του, ώστε να ικανοποιήσει και την επιθυμία του πατέρα του, αλλά αστόχησε! Την πρώτη φορά πέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου και τη δεύτερη στα ΤΕΦΑΑ, οπότε πήρε με βαριά καρδιά την απόφαση να αφοσιωθεί στο μπάσκετ, που ήταν κιόλας η αδυναμία του.

Ως παίκτης ήταν μετρίως μέτριος, αλλά ήδη από τα μικράτα του είχε ασχοληθεί με την προπονητική στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και από τη στιγμή που η Οδοντιατρική τον έστησε στα δυο ραντεβού τους, η πορτοκαλί μπάλα έμοιαζε με το όχημά του σε έναν μονόδρομο.

Λάτρης των παλιών γουέστερν και των ταινιών του Ιντιάνα Τζόουνς με τον Χάρισον Φορντ, ο Σφαιρόπουλος αναδείχθηκε προπονητικά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, περνώντας μάλιστα από όλες τις βαθμίδες, μηδέ της ομάδας γυναικών εξαιρουμένης, η οποία υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Σε μια δύσκολη φάση που διήνυε κάποτε, η διοίκηση ανέθεσε την τεχνική ηγεσία της στον παλαίμαχο διεθνή παίκτη του Απόλλωνα και αργότερα του Αρη (με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής τη σεζόν 1978-79) Σταύρο Χωλόπουλο. Αυτός επέλεξε τον Γιάννη ως συνεργάτη του και η ομάδα επί των ημερών τους πέτυχε έξι σερί νίκες και προκρίθηκε στο Κύπελλο Ρονκέτι!

Ήταν τότε που ο Γιάννης βρέθηκε αντιμέτωπος τόσο με το παρελθόν του, όσο και με το μέλλον του: με το παρελθόν του επειδή ο Χωλόπουλος ήταν οδοντίατρος και με το μέλλον του, διότι στην ομάδα του Απόλλωνα αγωνιζόταν η Μαρία Σακάρογλου με την οποία ο Σφαιρόπουλος ήδη είχε δεσμό και αργότερα παντρεύτηκαν και έχουν δυο παιδιά, τον ηλικίας 22 ετών Σάββα και τον δεκαεπτάχρονο Ανέστη.

Ο νυν προπονητής της Μακάμπι ήταν ένα ζωηρό, υπερκινητικό και άτακτο παιδί που δεν ορρωδούσε προ ουδενός! Οι συμμαθητές και οι φίλοι του στο «Νέο Σχολείο» και στο 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Καλαμαριάς τον θυμούνται να... χτυπάει και γενικώς να «σκίζεται» για να νικήσει στα διάφορα παιχνίδια (από το ποδόσφαιρο στην αλάνα μέχρι το subbuteo) ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει με αυτά τα παιδιά, προϊόντος του χρόνου, ηρέμησε!

Από την εποχή της ανωνυμίας και της αθωότητας ο Γιάννης έχει κρατήσει τους παλιούς πιστούς φίλους του δυο εκ των οποίων είναι οι κολλητοί του: ο διαπρεπής γναθοχειρουργός (άντε πάλι με την οδοντιατρική!) και κουμπάρος του Σταύρος Τομπρής και ο Δημήτρης Πολυχρονίδης.

Ως προπονητής της ομάδας μίνι του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Γιάννης είδε με ικανοποίηση την ΕΚΑΣΘ να υιοθετεί την πρόταση του να καταργηθούν οι βαθμολογίες στα πρωταθλήματα αυτής της ηλικίας, ώστε να μην ωθούνται τα παιδιά και οι γονείς τους σε πράξεις βίας, που είχαν οδηγήσει σε σοβαρά επεισόδια και σε διακοπή ένα ντέρμπι Αρης- ΠΑΟΚ.

Εκείνη η πρόταση πάντως δεν τον συνέφερε, διότι η δική του ομάδα προέλαυνε αήττητη και μάλιστα ένας φίλος του τον παρότρυνε να την… αφήσει να χάσει, για να μην κακομάθει στην καλοτυχία!

O Σφαιρόπουλος και ο Μπλατ βρίσκονται ενώπιος ενωπίω για τρίτη φορά με τον νυν προπονητή της Μακάμπι να έχει νικήσει στα προηγούμενα δυο ματς με τον Ολυμπιακό απέναντι στη Νταρουσάφακα: με 77-71 στις 2 Δεκεμβρίου του 2016 στην Κωνσταντινούπολη και με 81-73 στις 10 Μαρτίου του 2017 στο Νέο Φάληρο.

Ο αγώνας του Β’ γύρου συνέπεσε με τα 92α γενέθλια του Ολυμπιακού ο οποίος εκείνο το βράδυ πέτυχε τη 18η νίκη του στη σεζόν, θεμελιώνοντας για τα καλά το πλεονέκτημα έδρας και κατ’ επέκταση την πρόκριση του στο φάιναλ φορ της Κωνσταντινούπολης.

Πριν από την έναρξη του αγώνα ο Μπλατ παράγγειλε και ήπιε ένα σκέτο φραπέ, εξαιτίας του οποίου μάλλον θα τεντώθηκαν τα νεύρα του στη λήξη της αναμέτρησης όταν την… έπεσε στον Σφαιρόπουλο!

Τη στιγμή που οι δυο προπονητές βρέθηκαν φάτσα με φάτσα για την καθιερωμένη χειραψία, ο Μπλατ άφριζε από το κακό του. Ο λόγος; Στην τελευταία φάση του ματς διαμαρτυρήθηκε προς τους διαιτητές, υποστηρίζοντας ότι ο Σπανούλης (προτού κλέψει την μπάλα και την πασάρει στον Γιώργο Πρίντεζη ο οποίος την κάρφωσε γράφοντας το τελικό σκορ) είχε υποπέσει σε βήματα. «Τι βήματα λες, δεν είδες ότι του έκαναν φάουλ;» φώναξε ο Σφαιρόπουλος και κουβέντα στην κουβέντα οι δυο προπονητές έγιναν από δυο χωριά χωριάτες!

«Ντροπή σου να μιλάς για φάουλ, ενώ έγιναν καθαρά βήματα» απάντησε ο Μπλατ, ακουμπώντας μάλιστα με το δάκτυλο του το στήθος του Σφαιρόπουλου ο οποίος αντέτεινε ότι «γι’ αυτά που κάνεις έπρεπε να φας τεχνική ποινή»!

Ο καυγάς δεν είχε περαιτέρω συνέχεια και μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου ο τότε προπονητής της Νταρουσάφακα και νυν του Ολυμπιακού έριξε τους τόνους χρησιμοποιώντας το χιούμορ και το ταλέντο του στη διπλωματία…

«Για ποιον τσακωμό μου μιλάς;» απάντησε στον δημοσιογράφο ο οποίος υπέβαλε την ερώτηση. «Δεν έγινε κάτι σοβαρό, ήταν ένα ερωτικό καυγαδάκι. Πρέπει να έχεις μεγαλώσει στη Βοστώνη για να καταλάβεις τι σημαίνει αληθινός καυγάς»!