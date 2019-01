Στο Μπαρτσελόνα - Ρεάλ αποσύρεται το Νο.11 του Ναβάρο (pic)

Συγκεκριμένα, την 1η του μήνα και πριν από το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ο «La Bomba» θα δει τον αριθμό του στην οροφή του «Palau Blaugrana».

Η προς τιμήν του εκδήλωση θα γινόταν στις 25/11, αλλά ο Ναβάρο «έχασε» τον πατέρα του και η γιορτή που ετοίμαζαν οι Καταλανοί αναβλήθηκε.

The retirement of Juan Carlos Navarro's number will be on March 1, 2019

It will be before the @EuroLeague match against Real Madrid at the Palau

