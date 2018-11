«Έσπασε» τα κοντέρ ο Ντέιβις της Ζαλγκίρις! (pics)

Ο 26χρονος σέντερ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρόλο που η ομάδα του ηττήθηκε στον πόντο.

Ο Αμερικανός παίκτης θα θυμάται αυτό το βράδυ, αφού «έσπασε» τα κοντέρ κι έφτασε σε έξι ρεκόρ καριέρας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε 39 βαθμούς στο ranking, μέτρησε 23 πόντους, πήρε 13 ριμπάουντ (6 επιθετικά, 7 αμυντικά) κι έδωσε 3 ασίστ.

Despite the loss #Zalgiris center @Brandon_Davies0 recorded @EuroLeague career highs in 6 categories! pic.twitter.com/qPKu6vEICd

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 23 Νοεμβρίου 2018