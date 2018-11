Η Εφές συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Euroleague, καθώς επικράτησε με 93-88 της Νταρουσάφακα και ανέβηκε στο 7-2 και έφτασε στο 4ο σερί ροζ φύλλο αγώνα.

Έπεσαν στο 1-8 οι ηττημένοι.

Για τους φιλοξενούμενους ο Μπομπουά είχε 24, ενώ ο Έρικ είχε 18 για την Νταρουσάφακα.

Το ματς

H Nταρουσάφακα κατάφερε να προηγηθεί με 10-6 χάρη στον ΜακΚάλουμ, με τον Μότουμ να γράφει το 18-16 στο 7' για την Εφές. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα τους ως το τέλος της πρώτης περιόδου, εκεί οπου ο Σίμον έκανε το 23-19 για την ομάδα του Αταμάν.

Με ένα σερί 0-5, η Εφές πέρασε μπροστά 23-24 χάρη στο καλάθι του Πλάις. Η Νταρουσάφακα αντέδρασε και με τον Όζμιζρακ έκανε το 29-24. Ο Ντάνστον μείωσε σε 39-37 στο 28', φτάνοντας τους 9 πόντους. Οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο, σουτάροντας με 3/9 τρίποντα.

Η Εφές κατάφερε να μετατρέψει το 48-45 σε 50-64 στο 25', τρέχοντας ένα επιμέρους 2-19 και έβαλε δύσκολα στην Νταρουσάφακα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα το ματς και ο Άντερσον έγραψε το 60-74. Σε αυτό το δεκάλεπτο ο Μπομπουά είχε 4 σερί τρίποντα.

