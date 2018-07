Η Αναντολού Εφές στο πλευρό Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Ελλάδας (pic)

Η τουρκική ομάδα με επίσημη τοποθέτηση στέκεται στο πλευρό του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού καθώς επίσης και των Ελλήνων που γνώρισαν τον πόνο τις τελευταίες ώρες.

«Τα συλλυπητήρια μας στους Έλληνες γείτονές μας, αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγια της Αττικής και προσευχόμαστε για όλους. Γρήγορη ανάρρωση στους φίλους μας Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και όλη την Ελλάδα» αναφέρει η Αναντολού Εφές,

We condolence for our Greek neighbors, the ones who lost their lives in the great fire at Attica region and we pray for the wounded people. Hoping for a fast recovery to our friends @olympiacosbc and @paobcgr and all Greece.

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 24 Ιουλίου 2018