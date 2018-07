Ο Καταλανός γκαρντ θα μείνει στα «μπλαουγκράνα» μέχρι το 2021, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο 31χρονος παίκτης βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα από το 2015 κι έχει κατακτήσει ένα Σούπερ Καπ, ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία καταλανικά πρωταθλήματα.

