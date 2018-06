Έμεινε στην Ζαλγκίρις ο Γιασικεβίτσιους (pic)

Ο Λιθουανός τεχνικός ενημέρωσε την Ζαλγκίρις πως για τουλάχιστον μία σεζόν ακόμη θα συνεχίσουν μαζί. Οι λόγοι τους οποίους είχε αναφέρει καιρό πριν το gazzetta.gr επιβεβαιώθηκαν.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, αλλά καμία δεν ταίριαζε απόλυτα με τις επιθυμίες του κι έτσι θα παραμείνει στη χώρα του.

Οι αποδοχές του θα είναι αυξημένες και μπροστά του απλώνεται μία ακόμη πιο δύσκολη χρονιά αφού πλέον ο ίδιος ανέβασε κατακόρυφα τις απαιτήσεις του κόσμου.

Šarūnas Jasikevičius is staying at Žalgiris Kaunas for next season. Had a Toronto Raptors offer for first assistant role, but decided to stay

