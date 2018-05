Στο Final 4 η μητέρα του Ντράζεν Πέτροβιτς (pic)

Η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσε θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον αποψινό (20/5, 21:00) τελικό της EuroLeague ενώ η μητέρα του Ντράζεν Πέτροβιτς, Μπιζέρκα βρίσκεται στο Βελιγράδι για την τελική φάση της διοργάνωσης και παρακολούθησε τα πρώτα παιχνίδια στο πλευρό των Μπόστιαν Νάχμπαρ και Σάνι Μπετσίροβιτς.

«Τεράστια τιμή η συνάντηση με την κυρία Μπιζέρκα Πέτροβιτς, μητέρα του παιδικού μου ήρωα και μπασκετικού θρύλου, Ντράζεν! Το να την παρακολουθείς να απολαμβάνει το παιχνίδι και να υποστηρίζει τους παίκτες σε γεμίζει έμπνευση και αποδεικνύει ότι υπάρχει πραγματική αγάπη για το παιχνίδι» ήταν το μήνυμα του Νάχμπαρ στο Twitter.

An honor to meet Mrs. Biserka Petrović, mother of my childhood hero & basketball legend Dražen Petrović. Watching her still enjoying the game and support the players is very inspirational and it shows what true love for the game really is. #honored @SaniBecirovic pic.twitter.com/TcixsTZWlH

— Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) 20 Μαΐου 2018