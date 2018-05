Άνθρωπος των Σανς στο Final 4 για τον Ντόντσιτς! (pic)

Τα «φτερά» του στο ΝΒΑ ενδέχεται να ανοίξει ο Λούκα Ντόντσιτς την επόμενη σεζόν και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ενώ στα mock drafts βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.

Με την έλευση του Ίγκορ Κοσκόσοφ κιόλας στους Σανς (έχουν το Νο. 1 στο draft του 2018), η φημολογία που θέλει τον Σλοβένο γκαρντ της Ρεάλ στο Φοίνιξ έχει γίνει πολύ έντονη, αφού τον είχε και προπονητή στην εθνική ομάδα.

Οι «ήλιοι», μάλιστα, έστειλαν τον άνθρωπό τους στο Βελιγράδι και το Final 4, τον αντιπρόεδρο Τζέιμς Τζόουνς, ώστε να τον... τσεκάρει!

Phoenix Suns, winners of the No. 1 NBA draft pick, sent James Jones, VP of Basketball Operations, to the Euroleague Final Four. He's sitting courtside to witness Luka Doncic in the flesh. pic.twitter.com/bf84A8cp51

— David Pick (@IAmDPick) 18 Μαΐου 2018