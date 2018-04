To déjà vu του Νικ...

Λένε πως για όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει μια πρώτη φορά. Συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση τον Παναθηναϊκό τον βολεύει να σκέπτεται αντιστρόφως και ό,τι του κάτσει!

Όντως τους βολεύει τους Πράσινους να έχουν στο νου τους πως εκτός από την πρώτη φορά, για όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει και η προηγούμενη φορά; Ή-ακόμη καλύτερα-οι προηγούμενες φορές, που βεβαίως δεν προοιωνίζονται τα μελλούμενα, αλλά, διάβολε, φτιάχνουν μια κάποια ατμόσφαιρα...

Μια τέτοια ατμόσφαιρα τους είναι χρειαζούμενη ενόψει του αποψινού no tomorrow game-4 με τη Ρεάλ, ώστε να αποφύγουν κιόλας τη διασκευή του ντοκιμαντέρ πουυ γύρισε το 1963 ο Φρεντερίκ Ροσίφ με τον τίτλο «Mourir a Madrid», τουτέστιν «Πεθαίνοντας στη Μαδρίτη»...

Επιστρέφοντας στη Μαδρίτη και έχοντας υπάρξει ο δήμιος του Παναθηναικού στον δεύτερο αγώνα της σειράς, ο Φελίπε Ρέγες είχε εκφράσει την ευχή του «να τελειώσουμε εδώ τη σειρά και να μη χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα». Προχθές το βράδυ αυτός και οι σύντροφοι του έκαναν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, νίκησαν με 81-74, προηγούνται με 2-1 και διατηρούν το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο άδραξαν στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιδράσει. Πρέπει να αντιδράσει παντοιοτρόπως, ώστε να μην προσθέσει άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των αποκλεισμών του, που μάλιστα θα είναι ο έκτος απανωτός και ο δεύτερος στη σειρά με πλεονέκτημα έδρας που θα έχει πάει στράφι...

Πρέπει να αντιδράσει, όπως συνέβη προχθές, αλλά στο τέλος της βραδιάς ένιωσε ότι του άρπαξε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο «σκίουρος του Γουάιομινγκ», όπως είναι το παρατσούκλι του Τζέισι Κάρολ, που (παίζει να είναι) ο πιο σεσημασμένος σουτέρ-δολοφόνος στην Ευρωλίγκα!

Πρέπει να αντιδράσει για την ιστορία του, για την υστεροφημία του (ακόμη κι αν αυτή θα πάρει μετάθεση στο Basketball Champions League, όπως έχει αναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος), για τον εγωισμό του, ακόμη και για το χατίρι της κάθε προηγούμενης φοράς, όπως έγραφα και στον πρόλογο...

Για το χατίρι των δυο νικών που έχει καταγάγει σε ισάριθμα εκτός έδρας Game-4 στο παρελθόν!

Oops, να τα, να τα, που λένε: οι εξάκις πρωταθλητές Ευρώπης θα δώσουν απόψε έναν υπέρ πάντων αγώνα, έχοντας με το μέρος τους την αύρα του παρελθόντος που βεβαίως δεν τους διασφαλίζει την ευημερία εις το διηνεκές, αλλά απ’ το ολότελα, καλή κι η Παναγιώταινα!

Στην ιστορία του σε σειρές best-of-five στα play offs της Euroleague, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει έξι τέταρτα ματς, που ωστόσο δεν ήταν πάντοτε ζωής και θανάτου, όπως συμβαίνει με το αποψινό. Σε κάθε περίπτωση, το ρεκόρ του σε Game-4 είναι 4-2 και μάλιστα –εδώ έγκειται το ζουμί-δεν έχει ηττηθεί ποτέ μακριά από το ΟΑΚΑ!

Σε αυτά τα έξι ματς έχει να επιδείξει 2-0 εκτός έδρας και 2-2 στο σπίτι του, ενώ σε δυο από αυτές τις νίκες πρωταγωνίστησε εκείνος ο οποίος τραβάει και τώρα το μεγαλύτερο κουπί για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη Γη της Επαγγελίας...

Ο Νικ Καλάθης ντε, που τότε είχε περισσότερα μαλλιά απ’ όσα τώρα!

Το πράσινο γαϊτανάκι στα Game-4 εγκαινιάσθηκε στις 2 Απριλίου του 2009, όταν ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη του στη Σιένα και με όχημα το 91-84 επί της Μοντεπάσκι έκανε το σκορ 3-1 και σφράγισε (μετά την απώλεια του πλεονεκτήματος έδρας στο δεύτερο ματς, στο ΟΑΚΑ) την πρόκριση του στο Final 4 του Βερολίνου.

Εκείνο το βράδυ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τον ασύλληπτο Τερέλ Μακ Ιντάιρ, ο οποίος σκόραρε 35 πόντους, αλλά αντιπαρέβαλε τον δικό του πλουραλισμό με έξι παίκτες που είχαν διψήφιο νούμερο πόντων (Νίκολας 19, Μπατίστ 15, Πέκοβιτς 14, Περπέρογλου 12, Σπανούλης 11π. και 10ασ., Γιασικέβιτσους 10).

Τότε ο Νικ Καλάθης αγωνιζόταν ακόμη στο Φλόριντα Στέιτ, αλλά έναν χρόνο αργότερα φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και υπήρξε ο πολιορκητικός κριός του στην αντεπίθεση εναντίον της Μπαρτσελόνα, προκαλώντας τραύματα όχι μόνο στον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, αλλά και στον νυν προπονητή του, Τσάβι Πασκουάλ.

Ανασύροντας από το ράφι τη σύνθετη άμυνα box and one με παραλλαγή στο diamond and one, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παγίδευσε τον «La Bomba», ενώ παράλληλα προβόκαρε τον Ρίκι Ρούμπιο αντιμετωπίζοντας τον με under στα pick n’ roll. Στον τρίτο αγώνα, στον οποίο ο Παναθηναϊκός νίκησε στο ΟΑΚΑ με 76-74, ο νυν παίκτης των Γιούτα Τζαζ έβαλε 4/5 τρίποντα, ενώ ανάλογη πρόκληση είχε επιφυλάξει και ο Πασκουάλ προς τον Διαμαντίδη στο δεύτερο ματς, στη Βαρκελώνη, όπου οι Πράσινοι ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 (71-75), μάλιστα μετά από ένα τρίποντο ο Μήτσος γύρισε και την είπε στον Τσάβι!

Στις 31 Μαρτίου του 2011 στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την τρίτη σερί νίκη του επί των Καταλανών με σκορ 78-67 και τους μαγάρισε όχι μονάχα το πλεονέκτημα έδρας, αλλά και το όνειρο να ξανασηκώσουν την κούπα στο σπίτι τους. Προεξάρχοντος του Νικ Καλάθη (12π., 3ρ., 3ασ., 3κλ.) οι Πράσινοι έκαναν το σκορ 3-1 και επέστρεψαν στη Βαρκελώνη, όπου έραψαν στο έκτο αστέρι στην πλουμιστή στολή τους.

Το τρίτο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία γράφτηκε στις 29 Μαρτίου του 2012, όταν στον τέταρτο αγώνα της ανατρεπτικής, συγκλονιστικής και μνημειώδους σειράς με τη Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Yad Eliyahu με 78-69 και ισοφάρισε σε 2-2, ενώ μια εβδομάδα αργότερα νίκησε και στο ΟΑΚΑ με 86-85 και προκρίθηκε στο Final 4 της Κωνσταντινούπολης.

Αυτή η σειρά θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση και ασφαλώς το ευκταίον για τον σημερινό Παναθηναϊκό. Ο λόγος; Τότε οι Πράσινοι ταξίδεψαν στο Τελ Αβίβ με το σκορ στο 1-1 και έχοντας απολέσει το πλεονέκτημα έδρας, βρέθηκαν πίσω με 1-2, αλλά αντέδρασαν ακαριαία, πέτυχαν δυο απανωτές νίκες και καθάρισαν την μπουγάδα!

Ποιος υπήρξε ο πρωταγωνιστής στο Game 4; Μα φυσικά ο Νικ Καλάθης, που «έγραψε» 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ τον ακολούθησε ο Γιασικέβιτσους με 13. Από πλευράς Ισραηλινών ο Ντέβιν Σμιθ και ο Κιθ Λάνγκφορντ σκόραραν από 14 πόντους.

Στις 18 Απριλίου του 2013 και ενώ ο Καλάθης πανηγύριζε την προ πέντε ημερών κατάκτηση του Eurocup με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη ήττα του σε τέταρτο αγώνα των play offs.

Εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ τα θύματα του 2011 μεταμορφώθηκαν σε θύτες, καθώς η Μπαρτσελόνα (πάλι με τον Πασκουάλ στον πάγκο της) άλωσε το ΟΑΚΑ με 80-70, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και την κουβάλησε πίσω στο Palau Blaugrana, όπου επιβλήθηκε με 64-53 και προκρίθηκε στο Final 4 του Λονδίνου.

Σε αυτό το τέταρτο ματς πρωταγωνίστησαν ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο με 17 πόντους και ο Αντε Τόμιτς με 16, ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού (Μπράμος 15, Σχορτσανίτης 14) ο Δημήτρης Διαμαντίδης έμεινε άποντος σε 36 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα (0/5 σουτ)!!!

Έναν χρόνο αργότερα (23 Απριλίου 2014) ο Παναθηναϊκός με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που είχε διαδεχθεί τον Αργύρη Πεδουλάκη, στον πάγκο του, υπήρξε πάλι οικοδεσπότης σε τέταρτο αγώνα, στον οποίο έριξε στο κανναβάτσο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 73-72 στην παράταση.

Η λήξη της κανονικής διάρκειας του ματς βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με 64-64, ενώ το αποτέλεσμα κρίθηκε από τις 2/2 βολές του Διαμαντίδη στα 8’’, για να ακολουθήσει μία βολή του Σόνι Γουίμς. Οι Πράσινοι είχαν σε πρώτο πλάνο τον Γιόνας Ματσούλις με 15 πόντους και τον Στεφάν Λάσμε με 14, ενώ στην αντίπερα όχθη ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ σημείωσε 15 και ο Γουίμς 14.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει τη σειρά στα ίσια, αλλά στον πέμπτο αγώνα πιάστηκε αιχμάλωτος στη Μόσχα (74-44) και αποκλείσθηκε με σκορ 3-2.

Η τελευταία πριν από την προσδόκιμη επόμενη πράξη σε αυτό το έργο ανέβηκε στις 22 Απριλίου του 2015, πάλι στο ΟΑΚΑ, αλλά με αντίθετο αποτέλεσμα.

Δυο βράδια νωρίτερα με μία βολή του Νίκου Παππά στα τρία δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 86-85, αλλά ο τέταρτος αγώνας εξελίχθηκε με εντελώς διαφορετικό τρόπο και κατέληξε στην επικράτηση των Ρώσων με 74-55 και στην ολοκλήρωση της σειράς με σκορ 3-1. Για τους Πράσινους που σκόραραν με το... σταγονόμετρο ο Παππάς έβαλε 11 πόντους, ενώ στον αντίποδα ο Νάντο Ντε Κολό σημείωσε 18.

Αυτή η ήττα υπήρξε η πρώτη από τις επτά απανωτές που υπέστη ο Παναθηναϊκός σε σειρές play offs. Το σερί διακόπηκε με το εκκωφαντικό 95-67 της περασμένης Τρίτης κόντρα στη Ρεάλ, για να ακολουθήσουν δυο ήττες που τον οδηγούν απόψε σε μια αποστολή αυτοκτονίας με στόχο να κρατήσει ζωντανό το όνειρο του να επιστρέψει σε Final 4, μετά από καρτερία έξι ετών...