«Υπόκλιση» Μάικ Τζέιμς σε Σφαιρόπουλο! (pic)

«Yπόκλιση» στον Γιάννη Σφαιρόπουλο έκανε ο Μάικ Τζέιμς μετά το τέλος του ματς της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού έβγαλε το καπέλο στον Έλληνα προπονητή, αφού μετά το άστοχο τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη, έγραψε στο Twitter: «Ό,τι play σχεδίασε ο Ολυμπιακός στο τάιμ άουτ ήταν απίθανο. Πήρε ακριβώς το σουτ που ήθελε, ακριβώς από τον παίκτη που ήθελε να το πάρει».

Δείτε την ανάρτηση του

Whatever play olympiacos drew up out of that timeout was amazing. Got exactly the shot they wanted from exactly the person they wanted to take it.

— Mike James (@TheNatural_05) 6 Απριλίου 2018