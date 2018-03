Διαμαντίδης: «Συγχαρητήρια Βασίλη, το αξίζεις»! (vid)

Ο Σπανούλης φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη και ο εμβληματικός αρχηγός του Παναθηναϊκού έστειλε το μήνυμά του...

«Βασίλη, κατ' αρχάς συγχαρητήρια... Το αξίζεις. Όλα αυτά τα χρόνια έχεις αποδείξει ότι είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν ποτέ στην Euroleague. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος γιατί είσαι Έλληνας παίκτης και αυτό το βραβείο θα μείνει σε ελληνικά χέρια.»

