O Σβεντ ισοφάρισε τον Αλφόνσο Φορντ! (vid)

Η Χίμκι επικράτησε εύκολα του Παναθηναϊκού με 78-61 στο παιχνίδι όπου ο Αλεξέι Σβεντ πέτυχε 20 πόντους με 3/4 βολές, 7/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα, ξεπέρασε τους 500 πόντους στην εφετινή σεζόν κι έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης που σκοράρει 16+ πόντους σε 23 συνεχόμενα παιχνίδια! Ο πρώτος που το πέτυχε ήταν ο αείμνηστος Αλφόνσο Φορντ, ο οποίος αγωνίστηκε στην Euroleague με το Περιστέρι (2000-01), τον Ολυμπιακό (2001-02) και τη Σιένα (2002-03).

