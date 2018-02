Θέαμα προσφέρει η Μπάμπεργκ στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ντορέλ Ράιτ πάσαρε στον Ολίντε και ο τελευταίος τελείωσε τη φάση με φοβερή... πτήση.

Δείτε το κάρφωμα του παίκτη των Γερμανών

@DWRIGHTWAY1 makes a steal and dishes for @louisolinde98 to throw down! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/I2v1cB0xjX

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Φεβρουαρίου 2018