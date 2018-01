Περάστε την 11η του μηνός!

«Περάστε την πρώτη του μηνός» έλεγε η κωμωδία που γύρισε ο Αλέκος Σακελάριος το 1965 με πρωταγωνιστές την Άννα Φόνσου και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα την πήραν σχοινί κορδόνι και απλώς αλλάζουν πληρώνουν τις δόσεις κάθε 11η του μηνός!

Any given month, any given year, που λέει ο λόγος...

Στις 11 Απριλίου του 1996 στον αλήστου μνήμης τελικό του Final 4 στο Μπερσί οι Πράσινοι δια χειρός Στόικο Βράνκοβιτς επικράτησαν με 67-66 (Αλβέρτης 17, Γουίλκινς 16π., 10ρ.- Καρνισόβας 23π., 8ρ., 6ασ., Φερνάντεθ 15) και έγραψαν ιστορία ως η πρώτη ελληνική ομάδα που αναρριχήθηκε στο θρόνο της Ευρώπης.

Ανήμερα της 17ης επετείου από εκείνο τον θρίαμβο, στις 11 Απριλίου του 2013, στον δεύτερο αγώνα της σειράς των play offs (με θέα το Λονδίνο, όπου εντέλει ταξίδεψαν οι Καταλανοί , επικρατώντας με 3-2) ο Παναθηναϊκός άλωσε το «Palau Blaugrana» με 67-66 χάρη στο τρίποντο που μπουμπούνισε ο Δημήτρης Διαμαντίδης εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, μπροστά στον εμβρόντητο, τροφαντό Αυστραλό σέντερ Νέιτ Τζαουάι (Γκιστ 14- Ναβάρο 20).

Ανάμεσα στις δυο μνημειώδεις νίκες του Παναθηναϊκού, η Μπαρτσελόνα έτρεξε το δικό της 2-0 τέτοια μέρα: στις 11 Δεκεμβρίου του 2008 στο ΟΑΚΑ με 87-76 (Μπατίστ 21-Αντερσεν 22) και στις 11 Φεβρουαρίου του 2010 στο «Palau Blaugrana» με 83-71 (Γκριμάου 17-Μπατίστ 19).

Εκτός από τη συγκυρία της 11ης κάποιου μηνός, ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα γενικώς το ΄χουν πάρει σχοινί κορδόνι, καθότι απόψε, όσο μακάβριο κι αν ακούγεται, κάποια από τις δυο ομάδες θα επιδιώξει να κάνει τα... σαράντα της άλλης!

Μεταξύ σοβαρού και αστείου το αναφέρω αυτό, διότι θα αναμετρηθούν για τεσσαρακοστή φορά στα χρονικά της διοργάνωσης με το σκορ (στα προηγούμενα 39 ματς) να είναι 24-15.

Από αυτά τα σαράντα ματς (συμπεριλαμβανομένου και του αποψινού) τα οποία περιλαμβάνει το νταλαβέρι των δυο ομάδων, τα τέσσερα έχουν διεξαχθεί την ενδεκάτη κάποιου μηνός και μάλιστα με ισοπαλία στα αποτελέσματα (2-2).

Α, για να μην το ξεχάσω: και στα πέντε ήταν παρών με τρεις διαφορετικές ιδιότητες ο Τσάβι Πασκουάλ: στο πρώτο ως οπαδός της Μπαρτσελόνα, στα επόμενα τρία από τον πάγκο της και στο σημερινό πλέον ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Παρεμπιπτόντως πέραν των πολλών παρτίδων που συνδέουν τις δυο ομάδες, οι οποίες έχουν συναντηθεί σε όλη τη γκάμα της διοργάνωσης (κανονική περίοδος, Top 16, play offs, Final 4), ο Τσάβι μοστράρει και το δικό του εντυπωσιακό και ίσως μοναδικό ρεκόρ: από τους σαράντα αγώνες που (θα) έχουν παίξει ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα, ο 46άχρονος Καταλανός προπονητής έχει εμπλακεί στα 29, εκ των οποίων σε τέσσερα ως assistant coach (του Ντούσκο Ιβάνοβιτς) και σε 25 ως head coach, με ρεκόρ 17 νίκες και 8 ήττες.

Καθήμενος στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει ρεκόρ 1-2 (57-72, 71-65, 71-98) και ως προπονητής της Μπαρτσελόνα 16-6, με αντιπάλους τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Αργύρη Πεδουλάκη, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς και τον Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Πλάκα πλάκα μόνο με τον Μανωλόπουλο δεν αξιώθηκε να αντιπαρατεθεί, διότι όταν ανέλαβε ο Σωτήρης ο Παναθηναϊκός είχε ήδη αποκλεισθεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στα play offs.

Αμ το άλλο; Ακόμη και το πρώτο ματς στο οποίο κοούτσαρε τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ομάδα της καρδιάς του, πάλι βρήκε απέναντι του έναν ολόκληρο ελληνικό «συρφετό»! Τι εννοώ; Στις 2 Δεκεμβρίου του 2016 που ο Τσάβι γύρισε ως αντίπαλος στο παλιό σπιτικό του, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 72-57 από την Μπαρτσελόνα στον πάγκο της οποίας καθόταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με συνεργάτη τον Χρήστο Παππά και παίκτες τον Στράτο Περπέρογλου και τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ!

Παρεμπιπτόντως το μακρύ και ατέρμονο γαϊτανάκι του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού με την Ελλάδα άρχισε να στήνεται στις 30 Οκτωβρίου του 2008 στο «Palau Blaugrana» όπου η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε της τωρινής ομάδας του (με προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς) με 90-66.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Μπαζίλε 2, Μπάρτον 5, Λάκοβιτς 7, Ναβάρο 21, Αντερσεν 9, Βάθκεθ 12, Ιλιάσοβα 14, Σάδα 3, Σαντιάγκο 8, Γκριμάου 9.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κέτσμαν 4, Περπέρογλου, Μπατίστ 14, Φώτσης 9, Χατζηρέττας, Νίκολας 4, Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 10, Πέκοβιτς `15, Σάκοτα, Βεργίνης, Γιασικεβίτσιους 6

Στον αγώνα του β' γύρου η Μπαρτσελόνα άλωσε το ΟΑΚΑ με 87-76 (Αντερσεν 22-Μπατίστ 21), ωστόσο ο Παναθηναϊκός γέλασε και μάλιστα πανηγύρισε τελευταίος, στο Βερολίνο, όπου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για πέμπτη φορά στην ιστορία του.