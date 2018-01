Ο Μπραντ Ουαναμέικερ έβγαλε την ασίστ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου και ο Τσέχος κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Μπασκόνια λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου στην Ulker Sports Arena.

There he is again @JanVesely24 finishes the break with a huge slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/VBmKMZdDR4

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Ιανουαρίου 2018