Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και clásico!

Η αγωνιστική δράση στην Euroleague χτυπάει... κόκκινο!

Οι... περιπέτειες συνεχίζονται για τους «αιώνιους», με τον Ολυμπιακό (9-2) να θέλει να συνεχίσει το σερί του και τον Παναθηναϊκό (7-4) να ξεπεράσει το... στραβοπάτημα στο Κάουνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Βαμβέργη, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Μπάμπεργκ (14/12, 21:00), η οποία έχει ρεκόρ 5-6. Οι Πειραιώτες θα συναντήσουν τον παλιό καλό τους φίλο, Χάκετ και οι Γερμανοί τον αγαπημένο τους, Στρέλνιεκς.

Ο Σφαιρόπουλος θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μιλουτίνοφ, ωστόσο θα έχει στην διάθεσή του τους Παπαπέτρου - Πρίντεζη.

Από την άλλη, Τέιλορ, Μίτροβιτς και Χάρις δεν έπαιξαν την προηγούμενη αγωνιστική, λόγω τραυματισμών. Ο 19χρονος ΜακΝτάουελ-Ουάιτ έκανε ντεμπούτο στο προηγούμενο παιχνίδι, ενώ η ομάδα του Τρινκιέρι πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Μούσλι, ο οποίος έχει δικαίωμα να παίξει μετά την 15η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (3-8) στο ΟΑΚΑ (15/12, 21:15). Οι Ιταλοί δείχνουν να αντιμετωπίσουν και πάλι προβλήματα, όπως και πέρυσι, με αποτέλεσμα να είναι στην 15η θέση της βαθμολογίας.

Ο Πασκουάλ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, εν αντιθέσει με τον Πιανιτζιάνι. Ο Ιταλός προπονητής στερείται ακόμα τον Γιανγκ, αλλά και τον Γκάουντλοκ.

Στο μενού δεσπόζει φυσικά το ισπανικό ντέρμπι μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί έχουν να πανηγυρίσουν «διπλό» στην Μαδρίτη από το TOP 16 2015-16 (86-87), ενώ πέρυσι η «Βασίλισσα» επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις, στη νέα μορφή της διοργάνωσης.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 12η αγωνιστική.

Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Κάουνας (14/12, 19:45, 9-7)

Η Φενέρ έχει νικήσει στα έξι από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια την Ζαλγκίρις.

Ο Γιασικεβίτσιους έπαιξε στην Φενέρ τη σεζόν 2010-11 και κατέκτησε το νταμπλ. Στον Παναθηναϊκό (2007-10, 2011-12) είχε προπονητή τον Ομπράντοβιτς.

Γκούντουριτς και Μίτσιτς ήταν συμπαίκτες στον Ερυθρό Αστέρα (2015-16), αλλά και στην εθνική Σερβίας.

Ο Σλούκας έκανε ρεκόρ σε ασίστ (11) κόντρα στην Ζαλγκίρις στις 26/10/2016.

Ο Σλούκας είναι 3ος σε ασίστ με 6.1 ανά αγώνα. Με 15 πάσες ακόμα θα φτάσει τις 500.

Ο Νάναλι είναι 1ος σε τρίποντα με ποσοστό 60%.

Με 5 πόντους ακόμα ο Βέσελι φτάνει τους 1.500.

Ο Πάνγκος είναι 5ος σε ασίστ με 5.6 ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.565 και 6ος σκόρερ με 2.608 πόντους.

Μπάμπεργκ-Ολυμπιακός (14/12, 21:00, 4-2)

Η Μπάμπεργκ έχει 3-0 στην έδρα της υπέρ του Ολυμπιακού.

Ραντόσεβιτς και ΜακΛιν ήταν συμπαίκτες στην Άλμπα Βερολίνου τη σεζόν 2014-15. Ο Αμερικανός σέντερ ήταν συμπαίκτης και με τον Χίκμαν πέρυσι στην Αρμάνι.

Σπανούλης, Παπανικολάου και Πρίντεζης έπαιξαν στο Eurobasket 2013 υπό τις οδηγίες του Τρινκιέρι. Οι δύο τελευταίαοι, μαζί με τον Μάντζαρη, ήταν συμπαίκτες με τον Ζήση στην Εθνική Ομάδα.

Ο Χάκετ αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τις δύο τελευταίες σεζόν, ενώ ο Στρέλνιεκς στην Μπάμπεργκ τις τελευταίες τρεις. Στην γερμανική ομάδα έχει αγωνιστεί και ο Ρόμπερτς (2009-12).

Ο Ραντόσεβιτς είχε κάνει ρεκόρ σε τάπες (3) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Χίκμαν είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Ζήσης είναι στην 7η θέση των πασέρ του θεσμού με 836 ασίστ και είναι 3ος σε συμεμτοχές με 292.

Ο Στρέλνιεκς έχει 24 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.407 πόντους και 2ος πασέρ με 1.156 ασίστ – ο Διαμαντίδης είναι 1ος με 1.255. Με δύο τρίποντα ακόμα, θα «πιάσει» στην 6η θέση της σχετικής λίστας τον «3D» (372).

Ο Πρίντεζης είναι 13ος σκόρερ με 2.397 πόντους. Με 11 ακόμα θα «πιάσει» τον Μπουρούση (2.408). Ο Διαμαντίδης είναι στην 10η θέση με 2.495. Ακόμη, ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού είναι 14ος στα ριμπάουντ με 968. Με 1 ακόμα φτάνει τον «3D» και τον Μαρκονάτο στην 12η θέση.

Ουνικάχα Μάλαγα-Χίμκι (14/12, 21:00, - )

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται οι δύο ομάδες ευρωπαϊκά.

Ο Όγκουστιν αγωνίστηκε στην Χίμκι από το 2012 ως το 2016.

Ο Σερμαντίνι έπαιξε στον Ολυμπιακό το δεύτερο μισό της σεζόν 2012-13 με προπονητή τον Μπαρτζώκα.

Ο Όγκουστιν είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά αγώνα και 2ος σε δίποντα με ποσοστό 70.6%.

Ο Τζένκινς έχει 15 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα.

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ για φέτος - μαζί με τον Ντόντσιτς - με 20.9 πόντους ανά αγώνα. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 3ος με 19.8 βαθμούς.

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (14/12, 21:45, 11-15)

